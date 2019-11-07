20 детенышей животных, которых вы не узнаете, ведь видели их только взрослыми

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На нашей планете обитает примерно 1,3 млн видов различных живых организмов. Однако вряд ли большинство из нас знает их всех. И тем более мало кто знает, как выглядят детеныши диких животных. А ведь многие из них не уступают в мимимишности тем же котятам и щенкам.