20 детенышей животных, которых вы не узнаете, ведь видели их только взрослыми
На нашей планете обитает примерно 1,3 млн видов различных живых организмов. Однако вряд ли большинство из нас знает их всех. И тем более мало кто знает, как выглядят детеныши диких животных. А ведь многие из них не уступают в мимимишности тем же котятам и щенкам.
AdMe.ru в восторге от неуемной фантазии матушки-природы и решил поумиляться малышам диких зверей. Присоединяйтесь.
Цепкохвостый дикобраз
Жабовидная ящерица
Улитка
Летучая мышь
Утконос
Хорек
Ленивец
Лемур
Мангуст
Аксолотль
Красная панда
Осьминог
Пингвин
Шиншилла
Носорог
Зубр
Черный аист
Белый павлин
Тапир
Дикобраз
А вы когда-нибудь сталкивались с дикими животными в их среде обитания, например с лосями или лисичками? Если да, то вы были в восторге или боялись?
Фото на превью zooborns / instagram, Eric Kilby / wikimedia