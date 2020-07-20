20+ детенышей диких животных, перед очарованием которых ну просто невозможно устоять

Взрослых особей многих зверей большинство из нас видело в учебниках по биологии или по Discovery, но вот о том, как выглядят детеныши некоторых животных, имеют представление лишь настоящие знатоки. А ведь эти милые крохи не уступают по мимимишности нашим любимым щеночкам и котятам.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться очарованием этих малышей и предлагаем вам также скрасить свой день порцией милоты в виде фотографий обаятельных детенышей животных.

Свинохвостый макак

Детеныши свинохвостого макака рождаются с черной шерстью, их окрас становится светлым по мере взросления.

Пеликан

Птенцы появляются на свет совершенно голыми и слепыми, пух возникает только к 10-му дню их рождения. А свой первый полет они совершают на 70–75-й день.

Енот-полоскун

Лягушка

Некогда существовал уникальный вид лягушек, которые вынашивали свое потомство в желудке. Заботливая лягушка, именно так называли этих поразительных существ, не ела в течение 7–8 недель, а ее желудок выделял специальное вещество, препятствующее образованию соляной кислоты и не позволяющее детенышам перевариться.

Гамадрил

Муравьед

Матери муравьедов несут детенышей на своей спине, пока они не станут достаточно большими, чтобы ходить самостоятельно.

Черепаха

Аллигатор

Пол детенышей крокодилов зависит от температуры, при которой находится яйцо с зародышем. При низкой температуре вылупляется самка, а при высокой — самец.

Верблюд

Детеныши верблюдов рождаются без горбов, и они способны ходить уже через полчаса после рождения. Кстати, верблюды, так же как орангутанги, очень близки со своими матерями, они не расстаются с ними в течение нескольких лет.

Белка

Новорожденные детеныши наиболее распространенных в Евразии белок весят всего 10–15 г. Они покрываются мехом на 21-й день, а открывают глаза и уши только через 3–4 недели после рождения.

Тамарин

В воспитании детенышей краснобрюхих тамаринов участвуют не только матери, но и отцы, а также старшие братья и сестры.

Воробьиный сыч

Лиса

Лисы относятся к семейству псовых, поэтому правильно называть их детенышей щенятами.

Фламинго

Новорожденные птенцы фламинго имеют белый или серый окрас. А характерный розово-красный цвет они приобретают по мере взросления.

Вомбат

Новорожденные вомбаты весят всего 2 г. Они, как и многие сумчатые, в течение первых нескольких месяцев жизни живут в мешочке матери.

Скунс

Горилла

В течение первых нескольких месяцев своей жизни гориллы передвигаются на спинах своих матерей, а полностью самостоятельными они становятся к 7–10 годам.

Сахарная сумчатая летяга

Новорожденная летяга размером меньше арахиса. Они рождаются крайне неразвитыми, поэтому несколько первых месяцев своей жизни проводят в сумке матери.

Малиновка

Шимпанзе

У маленьких шимпанзе есть крошечный белый хвост, который впоследствии исчезает.

Крыса

Новорожденные крысята весят всего 6–8 г. Они растут очень быстро и уже в 3 месяца готовы к размножению.

Альпака

Опоссум

Сразу после рождения детеныши опоссума заползают в мешочек матери, где они продолжают развиваться. Они остаются с ней в течение 100 дней.

Бегемот

Беременность самок бегемотов длится 324 дня. И так повелось, что большинство детенышей бегемотов рождается в сезон дождей — между октябрем и апрелем.