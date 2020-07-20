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20+ детенышей диких животных, перед очарованием которых ну просто невозможно устоять

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Взрослых особей многих зверей большинство из нас видело в учебниках по биологии или по Discovery, но вот о том, как выглядят детеныши некоторых животных, имеют представление лишь настоящие знатоки. А ведь эти милые крохи не уступают по мимимишности нашим любимым щеночкам и котятам.

Мы в AdMe.ru не перестаем восхищаться очарованием этих малышей и предлагаем вам также скрасить свой день порцией милоты в виде фотографий обаятельных детенышей животных.

Свинохвостый макак

Детеныши свинохвостого макака рождаются с черной шерстью, их окрас становится светлым по мере взросления.

Пеликан

© haninangel / Reddit

Птенцы появляются на свет совершенно голыми и слепыми, пух возникает только к 10-му дню их рождения. А свой первый полет они совершают на 70–75-й день.

Енот-полоскун

© Unknown author / Reddit

Лягушка

© memequeen2018huni / Reddit

Некогда существовал уникальный вид лягушек, которые вынашивали свое потомство в желудке. Заботливая лягушка, именно так называли этих поразительных существ, не ела в течение 7–8 недель, а ее желудок выделял специальное вещество, препятствующее образованию соляной кислоты и не позволяющее детенышам перевариться.

Гамадрил

Муравьед

© organicassho1e / Reddit

Матери муравьедов несут детенышей на своей спине, пока они не станут достаточно большими, чтобы ходить самостоятельно.

Черепаха

© morgiibee / Reddit

Аллигатор

© Tumblr: © Сutereptiles

Пол детенышей крокодилов зависит от температуры, при которой находится яйцо с зародышем. При низкой температуре вылупляется самка, а при высокой — самец.

Верблюд

© WALTER BIERI / ASSOCIATED PRESS / East News

Детеныши верблюдов рождаются без горбов, и они способны ходить уже через полчаса после рождения. Кстати, верблюды, так же как орангутанги, очень близки со своими матерями, они не расстаются с ними в течение нескольких лет.

Белка

© Unknown author / Reddit

Новорожденные детеныши наиболее распространенных в Евразии белок весят всего 10–15 г. Они покрываются мехом на 21-й день, а открывают глаза и уши только через 3–4 недели после рождения.

Тамарин

© ECKEHARD SCHULZ / ASSOCIATED PRESS / East News

В воспитании детенышей краснобрюхих тамаринов участвуют не только матери, но и отцы, а также старшие братья и сестры.

Воробьиный сыч

© Phoenix Zoo / MEGA / Mega Agency / East News

Лиса

Лисы относятся к семейству псовых, поэтому правильно называть их детенышей щенятами.

Фламинго

© ddp images / Schoenbrunn / Zupanc / East News

Новорожденные птенцы фламинго имеют белый или серый окрас. А характерный розово-красный цвет они приобретают по мере взросления.

Вомбат

© cakeiskate / Reddit

Новорожденные вомбаты весят всего 2 г. Они, как и многие сумчатые, в течение первых нескольких месяцев жизни живут в мешочке матери.

Скунс

© Time-Owl / Reddit

Горилла

© MEGA / Nunn / Skelton / MEGA / Mega Agency / East News

В течение первых нескольких месяцев своей жизни гориллы передвигаются на спинах своих матерей, а полностью самостоятельными они становятся к 7–10 годам.

Сахарная сумчатая летяга

© EmptyCup420 / Reddit

Новорожденная летяга размером меньше арахиса. Они рождаются крайне неразвитыми, поэтому несколько первых месяцев своей жизни проводят в сумке матери.

Малиновка

© torivivian / Reddit

Шимпанзе

© Zhou Mi / Xinhua News / East News

У маленьких шимпанзе есть крошечный белый хвост, который впоследствии исчезает.

Крыса

© kayleighk94 / Reddit

Новорожденные крысята весят всего 6–8 г. Они растут очень быстро и уже в 3 месяца готовы к размножению.

Альпака

© LiviuP / easyfotostock / East News

Опоссум

© MaohCid / Reddit

Сразу после рождения детеныши опоссума заползают в мешочек матери, где они продолжают развиваться. Они остаются с ней в течение 100 дней.

Бегемот

© Words by Paul Andrews, PacificCoastNews.com / East News

Беременность самок бегемотов длится 324 дня. И так повелось, что большинство детенышей бегемотов рождается в сезон дождей — между октябрем и апрелем.

А кто из этих крох покорил ваше сердце?

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789