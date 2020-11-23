20+ енотов, которые нагло вторглись в жизнь людей и перевернули все с ног на голову (Но на них невозможно злиться)
Спор между собачниками и кошатниками не прекратится, наверное, никогда. Владельцы животных до скончания веков будут приводить все новые и новые аргументы, почему их питомцы круче. А ведь примиряющий ответ лежит на поверхности — еноты. Они, кажется, взяли лучшее и от кошек, и от собак, а соответственно, получили двойную порцию милоты.
Мы в AdMe.ru уверены, что енотов обделяют вниманием совершенно незаслуженно. И вот вам 20+ тому доказательств.
«У этого енота выдалось тяжелое утро. Он просто хотел поживиться мусором, но застрял в мусоровозе. И да, я сообщила об этом водителю»
«Вот что будет на самом деле, если вы решите завести сразу 4 енотов»
«Он угнал эту машину и мое сердечко»
Когда случайно включил фронтальную камеру
Вы только посмотрите на эту художницу
«Просто пью, и не на что здесь смотреть»
«На этой мордочке — смесь возмущения и мольбы о помощи»
«Нарисуй меня как этих своих натурщиц»
Новый вид психологической помощи — енототерапия
«Психиатрическая помощь. Доктор внутри».
«В мусорном контейнере у меня на работе поселился целый выводок енотов. Иногда мне приходится класть доску, чтобы они могли выбраться»
«День 15: я завоевал их доверие и теперь могу красть еду»
«Енот Гэри навещает моего отца на работе»
«Эти парни так меня смешат»
«В воскресенье скончался наш 93-летний сосед. Очевидно, он подкармливал этих малышей, раз они пришли к нашей двери. Теперь мой муж — гордый отец 4 енотов»
«Когда задумался, что где-то в жизни свернул не туда, раз попал в такую неловкую ситуацию»
«Меня просили показать больше фото Гас-Гаса. Вот, пожалуйста»
«Редкий кадр с кастинга „Стражей Галактики“»
«Ему так стыдно нуждаться в помощи человека»
«Природа излечивается. Еноты возвращаются в библиотеки»
«Чувак, который продал моей дочери ЭТО, заявив, что это английский бульдог, будь уверен, я найду тебя»
А вам доводилось встречаться с енотами? Приложите к вашей истории парочку фото.
Фото на превью hbottemiller / Twitter