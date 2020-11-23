20+ енотов, которые нагло вторглись в жизнь людей и перевернули все с ног на голову (Но на них невозможно злиться)

Спор между собачниками и кошатниками не прекратится, наверное, никогда. Владельцы животных до скончания веков будут приводить все новые и новые аргументы, почему их питомцы круче. А ведь примиряющий ответ лежит на поверхности — еноты. Они, кажется, взяли лучшее и от кошек, и от собак, а соответственно, получили двойную порцию милоты.

Мы в AdMe.ru уверены, что енотов обделяют вниманием совершенно незаслуженно. И вот вам 20+ тому доказательств.

«У этого енота выдалось тяжелое утро. Он просто хотел поживиться мусором, но застрял в мусоровозе. И да, я сообщила об этом водителю»

«Вот что будет на самом деле, если вы решите завести сразу 4 енотов»

«Он угнал эту машину и мое сердечко»

Когда случайно включил фронтальную камеру

Вы только посмотрите на эту художницу

«Просто пью, и не на что здесь смотреть»

«На этой мордочке — смесь возмущения и мольбы о помощи»

«Нарисуй меня как этих своих натурщиц»

Новый вид психологической помощи — енототерапия

«Психиатрическая помощь. Доктор внутри».

«В мусорном контейнере у меня на работе поселился целый выводок енотов. Иногда мне приходится класть доску, чтобы они могли выбраться»

«День 15: я завоевал их доверие и теперь могу красть еду»

«Енот Гэри навещает моего отца на работе»

«Эти парни так меня смешат»

«В воскресенье скончался наш 93-летний сосед. Очевидно, он подкармливал этих малышей, раз они пришли к нашей двери. Теперь мой муж — гордый отец 4 енотов»

«Когда задумался, что где-то в жизни свернул не туда, раз попал в такую неловкую ситуацию»

«Меня просили показать больше фото Гас-Гаса. Вот, пожалуйста»

«Редкий кадр с кастинга „Стражей Галактики“»

«Ему так стыдно нуждаться в помощи человека»

«Природа излечивается. Еноты возвращаются в библиотеки»

«Чувак, который продал моей дочери ЭТО, заявив, что это английский бульдог, будь уверен, я найду тебя»