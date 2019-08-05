20 чудо-собак, которые выглядят так, словно они не с нашей планеты

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Мы часто видим на улицах красивых собак, которые радуют глаз своей идеальной внешностью. Но есть четвероногие друзья со своими индивидуальными особенностями. Они встречаются гораздо реже.

AdMe.ru хочет показать вам животных, которые очаровывают всех, кто их видит, потому что их красота словно из параллельной вселенной. Они точно достойны всемирной известности и обожания.

1. Красота этого метиса питбуля и хаски захватывает дух

2. «Секундочку, почти закончила с подводкой!»

3. Этот веснушчатый песик определенно заслуживает мирового внимания

4. Зуко родился с заболеванием кожи, которое выделяет его среди других ретриверов

5. Блумин, голубоглазый мопс редкой, песочной окраски, покорит ваше сердце за считаные секунды

6. Это 11-летний ротвейлер по кличке Брик, у которого из-за витилиго белая шерсть растет вместо черной

7. Далматинец Чарли посылает вам сердечки своим взглядом. Буквально!

8. Эта собака могла играть пса Антонио Бандераса в фильме «Зорро»

9. Кажется, в принтере закончились чернила

10. Разноцветные крошечные лапки французского бульдога несут в себе мощный заряд милоты

11. Вам придется хорошенько присмотреться к этому американскому бульдогу, чтобы понять, в чем его уникальность

12. Мальчика с пронзительными глазами зовут Экко, и его витилиго только усиливает нашу любовь к нему

13. Щенок французского бульдога взорвал шкалу милоты своими голубыми глазами и окрасом мерль

14. Вам, наверное, нечасто встречаются бергамские овчарки, так что потратьте немного времени, чтобы основательно насладиться их чудной внешностью

15. Питбуля по кличке Прага часто сравнивают с Черной Пантерой из-за его шерсти редкого, угольного цвета

16. Кому бы не хотелось иметь собаку, которая будет выглядеть по-разному — в зависимости от того, под каким углом вы на нее смотрите?

17. Великолепная бернская горная собака, о которой будет сложно перестать думать

18. Муди — пастушья собака родом из Венгрии — очарует вас своей волнистой шерстью

19. С первого взгляда вам может показаться, что это Король Лев, но на самом деле это просто огромный тибетский мастиф

20. Ксолоитцкуинтли больше известен как мексиканская лысая собака, и он похитит ваше сердце — готовы вы к этому или нет

Какой из этих замечательных песиков впечатлил вас больше всего? Не стесняйтесь делиться своей любовью в комментариях, потому что они точно этого заслуживают.