20+ читателей AdMe, которые признаются: «Наша киса с причудами, но все равно самая любимая»

Мы уже не в первый раз делаем подборки с питомцами, которые любят удивить хозяев своим, мягко говоря, нестандартным поведением. Один, к примеру, будет сладко посапывать в кастрюле, другой вступит в сражение с жалюзи, а третий наплюет на законы физики и умудрится забраться в такую щель, что хозяева еще долго будут выковыривать его обратно.

В комментариях к одной из подобных статей AdMe.ru набралось столько фотографий, что мы решили: вы обязательно должны их увидеть. К слову, как становится понятно из бонуса, чудить могут не только наши собственные коты, но еще и соседские.

«Я просила: „Ты же мейн-кун, сделай красиво, как в интернетах“. А он такой...»

«Фанатка Волочковой? Хотя мне больше нравится, как это делает Жан-Клод Ван Дамм»

Кто сказал, что в игрушечной коляске могут спать только куклы? Коту здесь тоже удобно

«Фото нашего мыслителя и горе-последователя великого Ньютона»

«Он гонял игрушку под журнальным столиком, увлекся и подпрыгнул вверх. Поскольку котяра немаленький, стол, согласно второму закону Ньютона, тоже подскочил вверх и, опять же по закону физики, вернулся на голову кота. Охотник на плюшевых мышей испугался и удрал. Потом месяц шарахался в сторону — нет, не от стола, а от той игрушки, с которой он тогда играл и которая, согласно его логике, как раз во всем виновата».

А вам приходилось отцеплять кошку от дивана или кресла?

«Да, я так сплю. А что?»

Когда нашел идеальную коробку и завис от счастья

«Как я крышку открою? У меня же лапки»

Кот-металлист. Или йог

«Хозяйка, дай котлету. Видишь, у меня уже щеки от голода втянулись»

«Наш маленький домовенок очень любит полежать в лотке»

«Куда помещаюсь, там и сижу»

Пригрелись

Она решила поиграть, но что-то пошло не так

Сфинкс. Зимний вариант

«Спокойно, парни! Я свой»

«Моя кошка, решившая, что войдет в любую коробку»

«А еще она любит лакать грязную воду. И вообще обожает лежать в коридоре на дверном коврике — самом грязном месте в доме».

Кажется, в этом ковре завелась особо крупная моль

«Да, мне так удобно»

«А мне еще удобнее»

«Поиграем в наступашки?»

Вот сразу видно, что не хватает в наших квартирах печек

Бонус: соседский кот без комплексов

«Это, собственно, даже не мой кот. Просто он приходит в гости к моему пожилому коту. Молодой бандит начинает свой визит с того, что съедает всю еду из чужой миски. Теперь и к нам привык. Ему стало скучно, и он составил мне компанию, пока я красилась перед работой».