20+ животных, которые умеют так лихо пакостить, что даже в собственном доме постоянно оглядываешься

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Наши соотечественники, выбравшие в качестве верного друга собаку, отдают предпочтение кличкам Боня, Джесси и Арчи, а самые популярные клички кошек — Муся, Барсик, Василий, Семен и Рыжик. И всех этих пушистиков объединяет одно: они умеют быть паиньками, когда хотят получить очередную порцию еды, и бесятами, когда не терпится поиграть.

Мы в AdMe.ru известные любители усатых и хвостатых и, глядя на их проделки, испытываем умиление вместо возмущения. А потому уверены, что для поднятия настроения вам просто необходимо увидеть фото из нашей подборки милых плохишей.

Вода из хозяйского стакана во много раз вкуснее

«Ну и что ты сделаешь?»

«Кошка моего дедушки захотела пирога»

«Кот и дедушка живут вдвоем, и этот кот приносит ему много радости. Дедушку веселят такие моменты, как этот».

«Поймал ее на кухне, она тихонько подъедала кекс»

«И она задается вопросом, почему мы не впускаем ее внутрь»

«Молодец, Моррис»

«Когда хочешь угощения, а рядом нет человека»

Осталось только повторять: «Я люблю свою кошку, я люблю свою кошку, я люблю свою кошку»

Кто бы это мог сделать?

Ни минуты покоя, даже в туалете

«Думал, что это забавно, пока...»

«Редкий взгляд хищника, преследующего свою добычу»

Когда у соседа по комнате появился котенок, который слыхом не слыхивал ни про какие личные границы

«Пончики кто-нибудь хочет? Они в коробке»

15 битых яиц. Посмотрите в его глаза — понятно же, что сами разбились

Просыпаешься, а тут...

«Я и не говорю, что это был ты. Я просто говорю, что косвенные улики указывают на твою причастность»

«Это была не я»

«Сильвестр стащил сумку и повсюду раскидал кошачью мяту. Я начал собирать ее в кучу, чтобы выбросить, а он прыгнул прямо в нее»

«Давай приготовим пасту?»

«Когда я пришел, так и было»