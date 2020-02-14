20+ черных котов, хозяева которых плевали на все суеверия и приметы

55 2 38 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет», — поется в известной песне. А некоторым людям их темные как ночь питомцы попадаются под ноги по 50 раз в день. При этом все остаются живы и здоровы. Это же самые обычные коты, которые любят поесть, понежиться на руках и засунуть свой любопытный нос куда не следует. Правда, их порой бывает сложнее отыскать. Особенно в темной комнате.

Уверенно заявляем: ни один сотрудник AdMe.ru при написании этой статьи не пострадал. Если, конечно, не считать передозировку мимимишности и резкое обострение влюбленности в эти обаятельные создания.

1. «Желаю вам найти того, кто будет смотреть на вас так же, как мой кот сейчас глядит на меня»

2. «Эти глупые коты не позволяют мне помыть посуду»

3. «Кажется, завтра меня ждет большая стирка»

4. «Взяла в заложники пульт и отпустит его только в обмен на угощение»

5. Когда начала играть и не смогла остановиться

6. Залез в пакет с сухим кормом

7. Сложно найти в черной сумке черного кота, пока он... не откроет глаза

8. «Этот „семейный портрет“ удалось сделать благодаря размахиванию новой кошачьей игрушкой»

9. «Ему понравилось новое место для сна»

10. «На солнце его черный животик становится цвета растопленного шоколада»

11. «Первый снежный день»

12. «Переживал из-за того, что я принимаю душ»

13. «Она сегодня утром 20 минут мурчала на моих коленях»

14. «Сонная маленькая Луиза. Жаль, что она так быстро вырастет»

15. «Всегда следуйте инструкциям при сборке вашего кота»

16. «Человек, это какая-то шутка?»

17. «Ежедневно она приносит мне белого медведя в обмен на завтрак»

18. «Да, я одержим черными кошками»

19. «Утренняя йога с моими девочками»

20. «Наш кот Медведь. Мой муж любит держать его как ребенка»

21. «Утренний свет. Полуденный свет. Любой другой свет»

Бонус: когда ты нежно любишь своего черного монстрика