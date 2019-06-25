20+ человек рассказали о случаях, когда домашние животные поразили их интеллектом
Поведение домашних питомцев бывает непредсказуемым, и редкий хозяин не отчитывал своего любимца за скверное поведение. Да, найти общий язык с животными непросто, и иногда кажется, что они существа с другой планеты. Но вряд ли кто-то решится всерьез усомниться в умственных способностях своей кошки, собаки или грызуна.
Мы в AdMe.ru заинтересовались историями о братьях наших меньших, которые вели себя поразительно разумно.
- Вот что делает моя колли! Мои кошки часто царапают ковер, и, как только она это слышит, сразу бежит и пресекает попытки. Также она может остановить их, если они делают что-то запрещенное, например трогают нашу еду, прыгают на столы и так далее. Еще у меня живут хорьки, и собака поступает с ними так же, если застает за царапаньем ковра. © NoxiousBunny
- Однажды мы поняли, что наша собака знает (а мы ее этому не учили) имена всех домашних. Моя мама просто попробовала сказать: «Иди к utspg1980» — и собака, лавируя мимо двух членов семьи, вошла в мою комнату и залаяла на меня. Мы все распределились по разным комнатам и по очереди говорили: «Иди к...» — и она каждый раз приходила к нужному человеку. © utspg1980
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Моя кошка сбрасывает упакованные продукты со столешницы, ждет, пока собака порвет их, а затем приближается к «награде». © SuzQP
- У нас была сука бассет-хаунда с буквально железным желудком. Чтобы она не могла дотянуться до мусора, мы поставили ведро на ступеньку так, что собака не могла до него добраться. Но каким-то образом она умудрялась залезать в мусорное ведро, и мы не могли понять как. Пока однажды не увидели, как наш кот забирается на подоконник возле ведра и опрокидывает его для собаки. Маленькие хитрецы сработались, и все — ради еды! © DefiantPossibility
- Кошка выяснила, откуда взялась красная точка, и начала выбивать лазерную указку у меня из рук. © originalchaosinabox
- Когда пора ложиться спать и все поднимаются наверх, а я задерживаюсь, чтобы запереть двери или выключить свет, наша собака возвращается, чтобы загнать меня в постель. © trazom28
- Мой бигль воровал вещи и не возвращал до тех пор, пока не обменяешь их на еду. Особенно он любил мои бюстгальтеры, потому что узнал, что если утащить какой-нибудь на лужайку, то я гарантированно прибегу. © Tiny_Rat
- Мой пес повредил переднюю лапу и таскался по дому c грустным и покинутым видом. Моей маме стало его жалко, и она дала питомцу угощение, чтобы отвлечь от больной лапы. В конце концов он понял, что, если ходить с такой мордой, мама его покормит. Какое-то время он это проворачивал, но в мое отсутствие. Когда мама рассказала об этом, я заверил ее, что он притворяется. © blueish56
- Любимая игрушка моего пса — Конг. Она наполнена вкусностями, которые высыпаются, когда трясешь и бросаешь ее. Пес понял, что с каждым броском игрушки шансы получить угощение возрастают. Как-то раз мой муж проснулся среди ночи из-за непрекращающегося стука. Оказалось, что наш лохматый друг бегал по лестнице, скатывая Конга по ступенькам, а затем бежал вниз, собирая все выпавшие лакомства. И так несколько раз. © PancakesxBacon
- У меня был хомяк, который устраивался между миской с едой и бутылкой с водой. Он спал между ними, садясь и наклоняясь в одну сторону, чтобы поесть, и в другую — чтобы попить, а потом ложился обратно. В конце концов я разрушил его идиллию в надежде заставить двигаться. Хомяки должны бегать! © brandnamenerd
- Моя кошка вела себя странно рядом с моим сыном, следила за ним и выглядела очень агрессивно. В дом залетела летучая мышь, но я не знала об этом, в отличие от кошки. Когда мышь готовилась спикировать на сына на диване, кошка поймала ее в воздухе и держала, не отпуская, несколько минут. Да, она хотела ее убить. Я подошла с ведром. Она убрала лапу, как только я накрыла ведром летучую мышь. © Treepersonel
- Моя кошка громко мяукала у меня под ухом, чтобы разбудить меня и пораньше получить еду. Но, когда я это просекла, я научилась притворяться спящей. Потом она начала меня подталкивать и топтать, и я стала прятаться под одеялом. Затем она пыталась грызть деревянную мебель, чтобы разбудить меня, поэтому я заклеила все двусторонним скотчем. Теперь она просто опрокидывает все, что может. Пока победа на стороне кошки. © SunCactus321
- Наша кошка тормошит мою жену, когда та забывает принимать добавки, помогающие ей от припадков. © houinator
- Как-то утром моя кошка начала носиться около моей мамы, судорожно облизывая ее лицо. Позже, когда мама села на диван, кошка оказалась у нее на коленях, что странно, потому что если она и сидит на коленях, то только у папы, и то иногда. Мы решительно не понимали, почему кошка обращала на маму такое пристальное внимание. Затем внезапно мамино сердце начало биться со скоростью более 200 ударов в минуту. Каким-то образом кошка поняла, что с мамой что-то не так, и из-за этого не отходила от нее весь день. © giftedearth
- Когда я учился в колледже, моя собака очень тяжело переносила разлуку со мной. Иногда я брал ее с собой на работу и на занятия, мы могли пойти вместе и в кампус. Если я планировал садиться за руль, то собаку оставлял. Она начала прятать ключи от машины, причем так, что я не мог их найти. Это выводило меня из себя, пока однажды я не поймал ее с поличным: она пыталась положить их туда, где я их уже искал, когда выходил из комнаты. © unknown author
- Моя кошка всегда идет в душ со мной и следит: боится, что я могу утонуть. А как только я выключаю воду, она оказывается у двери и просит выпустить ее. Еще, если будильник прозвенел, а я не выбираюсь из кровати, она мягко садится мне на спину или лицо, чтобы разбудить. Кроме того, она рычит, как собака, когда хочет нас защитить. Я ее люблю. © zongliere
- Узнал, что в ванной плесень, благодаря моей домашней крысе. Однажды, побегав, как обычно, она проскользнула в ванную, начала царапать ковер за унитазом, затем вернулась ко мне, убедилась, что я смотрю, побежала назад и еще немного покопалась. Мы с папой подняли ковер и обнаружили плесень на месте протекающего за стеной туалета. © chrisyroid
А были ли у вас случаи, когда вы удивлялись прозорливости своих питомцев?