20+ человек рассказали о случаях, когда домашние животные поразили их интеллектом

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Поведение домашних питомцев бывает непредсказуемым, и редкий хозяин не отчитывал своего любимца за скверное поведение. Да, найти общий язык с животными непросто, и иногда кажется, что они существа с другой планеты. Но вряд ли кто-то решится всерьез усомниться в умственных способностях своей кошки, собаки или грызуна.