20+ человек рассказали, каково это: жить с несколькими питомцами

Всем известно, что даже с одним питомцем не соскучишься. Что уж говорить о владельцах нескольких животных, у которых каждый день — особое приключение. Герои этой статьи рассказывают о милых, курьезных и порой необъяснимых сторонах такой жизни и получают за свою искренность вполне заслуженные лайки и комментарии.

Мы в AdMe.ru умилялись при виде каждого снимка и уверены, что они поднимут настроение и вам.

«У меня хватило наглости начать есть перед ними»

«Редкий момент, когда все они разом остановились и я наконец смог нормально их сфотографировать»

Но не у всех получается такое провернуть

«Они кусаются?» — «Нет, они просто осуждают тебя»

«Мои питомцы любят друг друга почти так же сильно, как и я их»

«Так наши коты ждут возможности напасть на что-то, живущее под холодильником»

«Они думают, что я их закрыл, хотя на самом-то деле они в коридоре»

«Одну из них зовут Сирена. Догадаетесь, кого?»

«Я начинаю переживать за верхний хвостик»

Где еще расслабиться, как не в хозяйских джинсах?

«Даже не верится, что я забрала этих двоих из приюта для собак. Неимоверно рада, что они есть в моей жизни»

Когда вдвоем увидели цикаду

«Мы переехали в новый дом в эти выходные, и страх перед новым наконец свел вместе этих заклятых врагов»

Когда в доме двое питомцев, нужно быть готовым к битвам за игрушки

«Я так рада, что мы забрали их в дом именно вдвоем: сегодня этим сладким булочкам исполнилось по 2 года»

Когда хотел сделать эффектное фото двоих котов

«Муж просто купил себе новое кресло»

Кто-то спит в положенном месте, а кто-то решил без стеснения разлечься прямо на хозяине

Выдворение из туалета

Когда твой отдых нарушают без предупреждения

«Только что забрала с улицы этих булочек. Кажется, теперь я не смогу выйти из дома»

«У меня старый кот учит кошку всякому. Она не умела спать кверху животиком, не орала никогда. Теперь умеет все»

«Первая встреча. Котик не очень обрадовался»

«Но потом они подружились»