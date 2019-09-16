20+ человек рассказали, как домашние питомцы поразили их своим интеллектом

Моего кота зовут Дон Пуфелино. Он разработал систему моего пробуждения из 4 стадий. Все 4 мы проходим обычно в выходные, по будням редко доходим до 3-й, обычно хватает 1-й и 2-й. 1-я стадия: усесться на тумбочке напротив хозяйки и долго-долго на нее смотреть. 2-я: улечься на подушку, постукивать нежно лапой по лбу. 3-я: кусать за ноги. 4-я: скидывать со стола все, что при падении создает максимальный грохот. А вот вам и фото рыжего паразита.