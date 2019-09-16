20+ человек рассказали, как домашние питомцы поразили их своим интеллектом
Какими бы хитрыми, наглыми или шкодливыми ни были наши домашние животные, мы все равно их любим, холим и лелеем. А питомцы это очень хорошо понимают и пользуются этим по полной программе. Кстати, в этом случае их интеллекту и смекалке можно просто позавидовать.
Читатели AdMe.ru поделились своими историями, которые доказывают, что некоторые питомцы не только не глупее своих хозяев, а даже могут дать им фору.
- Мой сибирский кот исключительно высокого интеллекта. Понимает очень много слов и предложения целиком. Мы ходим с ним вместе гулять по деревне, удивляя и умиляя всех соседей. Он понимает «иди рядом», «не лезь туда», «машина», «идем домой» и многое другое. Но самое удивительное, что Буня понимает целые фразы и их смысл. Бывает, ленится идти гулять и крутится у миски. Я говорю: «Давай сначала идем гулять, а потом — кушать?» И что вы думаете? Кот понуро плетется к входной двери! © realvjuen
- Наш кот очень любит играть с моими резинками для волос. Они у меня все красивые. Как-то пришла с работы и не смогла найти ни одной резинки, отругала кота, говорю: «Так нельзя, даже волосы убрать нечем». Он посмотрел на меня, но никак не отреагировал. А наутро я нашла 3 резинки у своей кровати. Похвалила кота. А когда пришла с работы, кот бросил мне под ноги самую любимую резинку, бархатную, и сел с довольным видом рядом. © elenika.neberikutina
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У меня был пес Джульбарс, очень добрый. Так вот очень часто наши курицы клевали остатки пищи из его тазика. Когда они ему окончательно надоедали, он просто накрывал их огромной лапой и звал нас отрывистым лаем, чтобы мы подошли и куриц забрали, мол, мешают ему. © Бакша Дбк
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Однажды наш кот симулировал продолжительную болезнь. Сначала у него и правда болела лапка. Как мы за ним ухаживали! Кормили на кровати, в туалет носили на руках, а он все приволакивал лапку. Я ветеринару говорю, что лечение совсем не помогает. Ну, короче, в ветлечебнице его быстро раскусили. © Наталья Шипилова
- У меня парочка миттельшнауцеров за свою жизнь столько навытворяла, что нужно было за ними записывать. Обычно, когда мы ходили на море через лиман, вместе с нами по дороге всегда шло много людей. Было жарко, и наша собака всегда находила самую большую женщину и шла в ее тени. Смеялись все сзади идущие. А еще однажды второй пес принес обувь гостье, которая ему не понравилась. Это был явный намек, чтобы она ушла. © prostoiraivse
- Мы с подругой вечерами гуляли вместе с собаками. Перед этим созванивались. Сижу в комнате, смотрю телевизор. Из другой комнаты выходит пес. Смотрит на меня, потом на телефон (на стенке висел), потом опять на меня, мол, звони давай. Набираю подругу. Она отвечает, что через 10 минут. Поворачиваюсь к Дексу и говорю: «Через 10 минут». Пес уходит обратно. Ровно через 10 минут подходит ко мне опять, смотрит на часы, на меня и идет в коридор, мол, идем, время". Почти 20 лет прошло, до сих пор вспоминаем. © tatjana.martin.12
- Как-то убирала квартиру у клиентки. Ее кот ходил рядом возле коробки с едой, минут 15 жалобно мяукал и терся о коробку. Я не выдержала и позвонила хозяйке узнать, может, надо покормить. Как только кот услышал, что хозяйка ответила «нет», ушел восвояси и больше не появлялся. Хитрюга еще тот. © shahina781
- Моя кошка любит тырить ластики и миниатюрные декоративные индийские плоды-благовония. Недавно, убирая на антресолях, я обнаружил две ее «нычки» в старых
горных ботинках: в одном ботинке — только ластики, в другом — только благовония. © Magvegve
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Моего кота зовут Дон Пуфелино. Он разработал систему моего пробуждения из 4 стадий. Все 4 мы проходим обычно в выходные, по будням редко доходим до 3-й, обычно хватает 1-й и 2-й. 1-я стадия: усесться на тумбочке напротив хозяйки и долго-долго на нее смотреть. 2-я: улечься на подушку, постукивать нежно лапой по лбу. 3-я: кусать за ноги. 4-я: скидывать со стола все, что при падении создает максимальный грохот. А вот вам и фото рыжего паразита.
- Моя собака никогда не помешает спать. Он почти не дышит по утрам, чтобы не потревожить сон хозяев. Из недопустимого также толкнуть, оцарапать, взять чужое (только свои игрушки), стырить еду — это вообще за гранью. А вот когда открываешь холодильник и берешь в руки сыр, то все: твоя рука еще там, в холодильнике, ты только хочешь потянуться к куску сыра — а пес (что спит в дальней комнате, подрыгивая лапкой и храпя) — поворачиваешь голову и видишь: сидит и жадно зырит. Когда? Как? Я сама еще не в курсе, хочу ли сыра. Зато в курсе моя собака. Ни с одним другим видом продуктов не работает. © Salivan
- У нас швейцарский зенненхунд, который сам себе в будке стелит «постель». И не дай бог кому-нибудь что-то поправить — сразу все вынимается из будки и потом заново по ее вкусу укладывается. А веник, которым я ей угрожала за плохое поведение, не пережил даже одной ночи — был аккуратно разобран на одинокие веточки. © stekljashka
- Я приходила домой после работы первой. Поводок в руки — и шла, так как питбуль рвался на улицу гулять. Пришли, я занимаюсь домашними делами. Пришел муж. Питбуль стонет, типа на улицу гулять. Муж молча, не раздеваясь, поводок в руки — гулять. Пришли. Через 5 минут сын пришел. Питбуль опять стонет, типа срочно гулять. Не раздеваясь, поводок в руки — гулять. Еще тот артист.
- В детстве у меня был религиозный песик. Он сообразил, что в мусульманский праздник открывают все двери и кормят любого зашедшего. В этот день убегал с утра и возвращался вечером, катясь колобком. Потом мы переехали, и собакен начал ходить на похороны. Сидел на задних лапках со скорбной мордахой во время отпевания, зато потом его от души кормили на поминках. © oxana.chernova.33
- Случай у друзей был. У них родители жили в деревне, работящие были, и кот у них такой же хозяйственный, все в дом. Пришли как-то родители из бани, чистые, распаренные, и за стол — чай пить. На столе самовар, баранки, варенье в блюдечке — все как положено. Сидят, отдыхом наслаждаются. Вдруг посреди этой благодати через форточку протискивается котяра и плюхается на стол со здоровенной крысой в зубах. Чай пришел пить с баранками и своей «конфетой». Шуму после этого «застолья» было много. Кот получил веником по шерстяной заднице, но заходить в дом через форточку не перестал. © Татьяна Петрова
- У нас было двое: кот и кошка. Кошка на даче всегда ловила мышек, приносила к дверям и убегала опять охотиться. А кот в этот момент садился рядом с мышью или брал ее в зубы и начинал громко мяукать, чтобы мы увидели и его похвалили, какой он молодец — мышь поймал.
- Моя кошка усекла, что утром мне звонят по домашнему телефону и я сразу подхожу и беру трубку. В выходные мне не звонят и я сплю. Так в выходные кошка бьет по телефону лапой, скидывает трубку для того, чтобы я проснулась и подошла к нему. © Наталья Козловская
- Моей кошке не нравится робот-пылесос. Она долго за ним наблюдала,
а потом поняла, что если в него что-то попадает, то он останавливается. И, представьте себе, она начала приносить к нему игрушку, которая застревала, и тот переставал «гулять» по квартире. Я потом уже прятала эту игрушку, так она приспособила другую. Как так-то? © shapoklajk.lenusik
- Мои собаки как-то узнают звук автомобиля мужа и сразу летят на балкон. Это всегда выглядит так.
- А мой кот меня лечил. После аварии сильно пострадала рука, долго болела. Кот каждый вечер перед сном ложился, прижавшись к ней, вытягивался во весь рост, чтобы полностью всю руку охватить, и так спал всю ночь. И реально боль проходила. Когда рука восстановилась полностью, перестал так делать. Обожаю его. © yana.kharkov.9
- Дело было в начале 90-х. Однажды я застряла в лифте где-то между 5-м и 6-м этажами. Кнопка вызова диспетчера, как всегда, не работала. Ну, думаю, сидеть мне тут долго. Каково же было мое удивление, когда на помощь мне пришел мой папа. Позже он рассказал, что наша овчарка скулила, лаяла и просилась на улицу. Родители думали, ей нужно в туалет. Папа оделся и пошел, но она лаяла на шахту лифта, в которой я застряла. К слову сказать, родители жили на 12-м этаже. © stekljashka
- Однажды я уехала в другой город учиться на неделю, и после этого кот вдруг начал метить по углам, хотя до этого не было ни одной оплошности. Отвели его к ветеринару, думали, что у него инфекция мочевых путей. Оказалось, это у него депрессия.
- Как-то сын сделал себе бутерброды и пошел смотреть любимый сериальчик с тарелкой и чашкой чая. Наш песик процокал за ним в комнату и сел рядом, приняв голодный жалобный вид. Но на сына такие номера не действуют, поэтому он продолжал наслаждаться бутербродами и фильмом, совершенно игнорируя пса. Но тот смотрел на хозяина, не мигая и не отрываясь, пока сын не отвлекся и не спросил: «Ну чего тебе?» В этот же момент собака уставилась в угол позади сына и сделала огромные удивленные глаза. Сын обернулся, конечно же, но ничего в углу не было, зато пес быстренько схватил колбасу с бутерброда и был таков. Сын потом еще долго возмущался, как это псина так ловко его провела. © vera.musaelyan.5
Мы уверены, каждый питомец вытворяет что-то смешное и невероятно милое. Чем вас умиляет ваш любимчик?