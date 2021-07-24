20 человек показали своих пушистых старичков, с которыми прожили бок о бок полжизни

Жизнь домашнего любимца, как это ни печально, значительно короче человеческой. Но годы или даже десятилетия, прожитые с людьми, превращают его в настоящего члена семьи. И это особенное удовольствие — с трепетом сказать про своего питомца: «Он рос вместе со мной».

Мы в AdMe.ru едва сдерживали слезы умиления, когда смотрели фотографии этих пушистых старичков. Только взгляните на их умудренные жизнью мордахи.

«Мой старичок глухой. Поэтому я никогда не прикасаюсь к нему, пока он спит, чтобы ненароком не напугать. Жду, когда он сам почувствует мой запах»

«Вот этот момент, когда он узнает меня. Старый добрый мальчик».

«Его зовут Файерболл. Мне было 12, когда он у нас появился. А через несколько месяцев мне исполнится 31 год»

«Он уже старичок, но держится молодцом. Иногда все еще командует другими кошками».

«Мой старичок любит спать на моей обуви. Он начинает плакать, если вы пытаетесь забрать хоть одну пару»

«Моя старушка уже не может ходить, как раньше, но мы все равно берем ее с собой»

«Он был моим лучшим другом 15 лет. Не покидал меня во времена моего 1-го брака, появления троих детей, покупки дома, развода, 2-го брака»

«Он всегда был рядом. Трудно представить жизнь без него».

«Синди, моя 21-летняя кошка. Мы завели ее, когда мне было 4. Не думала, что она проживет так долго. И надеюсь, впереди у нее еще много лет»

«Сегодня точно ее день. С 12-летием, малышка!»

«13-й день рождения Снэкса. Это был тяжелый для него год со множеством медицинских проблем, над которыми мы все еще работаем. Но он сильный мальчик»

«Это мой 33-й день рождения. И 15-й по счету из тех, что я встречаю с моим лучшим другом»

«Она слепая и глухая, но все равно улыбается во время поездок!»

«От 12 недель до 14 лет. Познакомьтесь с моим лучшим другом»

«Моя маленькая девочка Элль. Ей почти 18 лет, а она все еще весит всего 3 фунта. Она — любовь всей моей жизни»

«Мне был 21 год, когда мы привезли ее домой. Сейчас мне почти 42. Я люблю ее половину своей жизни и всю ее жизнь»

«Это Стелла и ее лучшая подруга Белка»

«Малышу 18 лет. Остался один зуб. Но все еще бодрячком»

«Это моя 15-летняя Сатива. Она родилась в магазине и жила у соседа, но он съехал и бросил ее. Я даже не злилась, ведь она моя милая кошечка и я ее люблю»

«Недавно Сатива стала вести себя очень навязчиво, я подумала, что моя любимица заболела, поэтому отнесла ее к ветеринару. Но она была в порядке! Через неделю я узнала, что беременна. Кошка не отходит от меня ни на шаг. Пока мой сын спит, Сатива спит рядом с ним. Она полюбила его еще до того, как я узнала, что жду его. И он тоже ее любит».

«Взял свою 13-летнюю красавицу в Гранд-Каньон»

«Хочу познакомить вас с моим старичком-котом Моби. Его отдал мне друг, когда Моби было 7 лет»

«Сейчас ему 14, и он по-прежнему отличный, любящий компаньон. И ужасное мусорное млекопитающее. Но он всегда был таким».

«Это Пэтти. Она была самой страшненькой в приюте, поэтому ее взяли. Сейчас ей больше 20 лет, и она такое гериатрическое чудо, что ветеринар лечит ее бесплатно»

«Она не страшненькая. Она, скорее, олицетворение противоречий: длинная морда, похожая на проволоку шерсть, короткие ноги, длинный хвост, длинные уши. Очень милая собака».

«Уинстон, может быть, не самый умный и симпатичный, но он мой любимый пушистый старичок. Так рад, что привел его домой 8 лет назад»

Бонус: «Переехала со мной из Москвы в Киев, царствовала у нас в семье долгие 18 лет. Держалась с достоинством до последнего»

«Ее правнучка живет у моей подружки в Питере».