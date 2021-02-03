20+ человек, которые заводили собаку, а получили кота в мешке

Казалось бы, чего мы не знаем о собаках? Они любят плотно поесть, подолгу гулять и не прочь, чтобы им почесали пузо. Однако эти создания все еще способны преподносить нам сюрпризы. От чего некоторым хозяевам этих питомцев приходится даже перепроверять, точно ли они завели пса, а не кота или кого-нибудь еще.

AdMe.ru не смог пройти мимо 20+ снимков собак, которые, кажется, совсем запутались, кто они в этом мире. А бонусом мы подготовили для вас фотопредостережение, которое наглядно демонстрирует, что может произойти с вашим котом, увидь он эти кадры.

1. Попытка не пытка. По крайней мере, попытка сойти за кота

2. «Марти рос в окружении кошек. Но, я думаю, вы и сами это уже поняли»

3. «Моя девушка переехала ко мне вместе с кошкой. Я больше чем уверен, что с тех пор моя собака начала думать, что она тоже кошка»

4. «Это Декстер, и, кажется, он не умеет обращаться со своими конечностями»

5. «Мой 50-килограммовый лабрадор думает, что он кот»

6. «Кажется, мой питбуль слишком много общался с кошкой»

7. «Скажите, все ли собаки так сидят или я чего-то не знаю?»

7. Маугли в семействе псовых, вот только растила его кошка

9. «Хм-м-м... это определенно не мой кот»

10. «Собака моего друга совершенно точно проводит слишком много времени с кошкой»

11. «Порой она думает, что она из усатых-полосатых»

12. Был славным песиком, стал не менее славным котиком

13. «Я хотел собаку, но я почти уверен, что мне подсунули кошку»

14. Сидеть на хозяйской голове. Уровень наглости: кот

15. «6 лет назад она стала моим новогодним подарком от меня же самой. Я до сих пор не уверена, кто она: сурикат, кенгуру или кошка»

16. Интересно, у кого он научился так лазить по кухне, пока никто не видит?

17. «Моя жена описывает моего служебного пса как 3-килограммовую кошку, заточенную в теле 30-килограммовой собаки»

18. «Чего уставились? Больших кошек не видели?»

19. «Она хочет, чтобы я почесал ей пузо, но в то же время она так и норовит меня укусить. Она кошка?»

20. Так, глядишь, он и мяукать начнет

21. «Первое, что я вижу, когда просыпаюсь»

22. «Моя собака росла с двумя кошками, и теперь она сломана навечно»

23. Двойная поломка в мире собачьих. Вызывайте Эйса Вентуру!

24. «Она очень сильно хочет быть одной из наших кошек»

Бонус: кот, у которого от увиденного случился экзистенциальный кризис