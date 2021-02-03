20+ человек, которые заводили собаку, а получили кота в мешке
Казалось бы, чего мы не знаем о собаках? Они любят плотно поесть, подолгу гулять и не прочь, чтобы им почесали пузо. Однако эти создания все еще способны преподносить нам сюрпризы. От чего некоторым хозяевам этих питомцев приходится даже перепроверять, точно ли они завели пса, а не кота или кого-нибудь еще.
AdMe.ru не смог пройти мимо 20+ снимков собак, которые, кажется, совсем запутались, кто они в этом мире. А бонусом мы подготовили для вас фотопредостережение, которое наглядно демонстрирует, что может произойти с вашим котом, увидь он эти кадры.
1. Попытка не пытка. По крайней мере, попытка сойти за кота
2. «Марти рос в окружении кошек. Но, я думаю, вы и сами это уже поняли»
3. «Моя девушка переехала ко мне вместе с кошкой. Я больше чем уверен, что с тех пор моя собака начала думать, что она тоже кошка»
4. «Это Декстер, и, кажется, он не умеет обращаться со своими конечностями»
5. «Мой 50-килограммовый лабрадор думает, что он кот»
6. «Кажется, мой питбуль слишком много общался с кошкой»
7. «Скажите, все ли собаки так сидят или я чего-то не знаю?»
7. Маугли в семействе псовых, вот только растила его кошка
9. «Хм-м-м... это определенно не мой кот»
10. «Собака моего друга совершенно точно проводит слишком много времени с кошкой»
11. «Порой она думает, что она из усатых-полосатых»
12. Был славным песиком, стал не менее славным котиком
13. «Я хотел собаку, но я почти уверен, что мне подсунули кошку»
14. Сидеть на хозяйской голове. Уровень наглости: кот
15. «6 лет назад она стала моим новогодним подарком от меня же самой. Я до сих пор не уверена, кто она: сурикат, кенгуру или кошка»
16. Интересно, у кого он научился так лазить по кухне, пока никто не видит?
17. «Моя жена описывает моего служебного пса как 3-килограммовую кошку, заточенную в теле 30-килограммовой собаки»
18. «Чего уставились? Больших кошек не видели?»
19. «Она хочет, чтобы я почесал ей пузо, но в то же время она так и норовит меня укусить. Она кошка?»
20. Так, глядишь, он и мяукать начнет
21. «Первое, что я вижу, когда просыпаюсь»
22. «Моя собака росла с двумя кошками, и теперь она сломана навечно»
23. Двойная поломка в мире собачьих. Вызывайте Эйса Вентуру!
24. «Она очень сильно хочет быть одной из наших кошек»
Бонус: кот, у которого от увиденного случился экзистенциальный кризис
Замечали ли вы нечто подобное за своим псом? А может, вам и вовсе удалось запечатлеть этот момент? Если так, то мы с нетерпением ждем ваши фото в комментариях.
Фото на превью MySoleM8isACat / Reddit