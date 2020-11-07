20 человек, которые взяли на себя смелость и спасли животных от незавидной участи

Помощь ближнему, а особенно животным — лучшее проявление человечности и добросердечности. Этим братьям нашим меньшим повезло встретить людей, которые не прошли мимо, а сделали все, чтобы вернуть некогда утраченное доверие: отмыли, откормили, отогрели и, главное, подарили свою любовь.

Мы в AdMe.ru убеждены, что в мире много добрых людей, способных на сострадание и помощь животным. А в бонусе мы расскажем о четвероногих, которых приютили наши авторы. И теперь не расстаются с ними.

«Я взял кошку из приюта. А так она себя ведет уже через час после того, как мы пришли домой»

«Мы взяли Джо из приюта, когда ей было чуть больше года. Теперь я с трудом узнаю ее на первых фотографиях и не могу поверить, насколько пушистой она стала»

«Этого мальчика взял мой молодой человек на передержку. Но уже через несколько часов мы поняли, что хотим оставить его навсегда»

«Чуть больше года назад я нашла этих ребят, которых родила бездомная бродячая собака. Я взяла их всех домой, и вот какие они выросли»

Слева направо: Линк, Джей, Копер, Лея, Дарси.

«Это Моти, ему 4 с половиной месяца. Он отбивался от работников приюта, но прижался ко мне, когда я впервые обнял его»

«Испанская гончая в приюте и 3 месяца спустя. Теперь у „длинного мальчика“ есть своя кровать»

«Моя драгоценная девочка»

«Бездомные котята, которых я нашел на улице. Знакомьтесь: Орео и Смор»

Слева — Отис, которого только доставили в приют. Справа — отмытый Отис, у которого появились любящие хозяева

Позитивная трансформация за 6 недель в заботливой семье

«Эту собаку мы взяли из приюта в 2009 году. Блюз живет у нас уже больше 10 лет»

«На фото слева — Эмми в приюте: худая и больная, а справа — она же через год, после того как мы ее взяли»

«Как только она поправилась, у нее выросла прекрасная шерсть. Моя сладкая девочка!»

Вот что может сделать любящая семья для кошки. Теперь Миса наслаждается кошачьей пенсией после 15 лет скитания по улицам

Джесс отмечает ровно год с момента, как переехала из приюта домой

Всего за год наивный котенок стал матерым котом

«Мы только привели из приюта этого малыша. Я фотографирую его каждую неделю, чтобы видеть, как он растет»

«Вот 1-я неделя и 5 недель спустя».

Брюсу был очень нужен хороший дом. Теперь он у него есть

Бонус: животные, спасенные нашими авторами

Елена не оставила на верную погибель котят и стала практически котомамой.

«Как-то мы шли с парнем мимо помойки в частном секторе и услышали пронзительный писк. Смотрим — стоит грязная коробка, а в ней 3 котенка, которым от силы недели 2. Я тогда могла думать только о том, что их надо спасать. Вызвала такси, и мы поехали с этой коробкой домой. Дома, конечно, началась кутерьма. Никто из нас котят раньше не выкармливал, но потихоньку мы справились. Да, временами с ними было очень тяжело, но я ни разу не пожалела, что взяла этих крох. Для всех малышей со временем нашелся дом, но одного, самого хулиганистого, я оставила себе. Сейчас ему 4 месяца, и это настоящий монстр. Он заставляет меня кормить его с рук, повадился сдирать и съедать обои и все цветы, до которых может дотянуться, недавно вот погрыз кроссовки, пластиковую ручку у пульверизатора отгрыз. Но каждый вечер он обязательно приходит ко мне спать, залезает под одеяло и урчит, и за это я прощаю ему все».

Екатерина в одночасье сдалась перед настырной кошечкой.

«Несколько лет назад у подъезда „образовалась“ молодая трехцветная кошка — подросток. Уже не пушистый комочек, но еще не взрослое животное. Кошка бросалась под ноги людям, инспектировала сумки на предмет съестного и давала понять окружающим, что ей нужен дом. Где-то через неделю мы сдались: возвращались из магазина с огромными пакетами и просто сказали котеньке: „Ну пойдем с нами, хоть поешь“. Кошка не заставила себя ждать — зашла в подъезд, потом в лифт, невозмутимо проследовала к квартире и ломанулась к миске с едой. Старый тайский котик поймал паническую атаку и спрятался в шкафу, а „новенькая“ спокойно поела, умылась и пошла искать диван. Нашла да так и осталась. Теперь кошка живет припеваючи: гоняет пожилого кота, чтобы не терял хватку, спит, ест и помогает мне работать, потому что если не сидеть у хозяйки на коленях, то напишет она не пойми что и не заработает на корм. Правда, имени она так у нас и не получила, осталась Кошкой. Привязалась к детям — если слышит, что кто-то плачет, обязательно придет и будет жалеть, умеет мурчать, как трактор, и производит шерсть в промышленных масштабах».

Илона уже может писать книги про удивительные спасения своих хвостатых.

«В нашей семье живет 4 подобрыша: 3 умудренные опытом кошки и 1 молодой кот-сорванец. Мы не планировали такое количество животных, все получилось спонтанно и как-то незаметно. Первой у нас появилась Сонечка. Мы с мужем заметили ее в соседнем дворе накануне Нового, 2012 года. И как-то она нам так запала в душу, что решили: если по возвращении (мы собирались встречать праздник у родителей в другом городе) кошка будет на месте — мы ее заберем. И вот возвращаемся мы 1 января, выходим во двор — никого. Собрались уже уходить, как вдруг муж решил позвать „кс-кс-кс“ — и появилась она, летит с пригорочка на своих коротеньких лапках. И прямо на руки к мужу. Просто сцена из романтического фильма — встреча Сонечки и брутального мужчины. С тех пор они друг в друге души не чают и постоянно вместе. Через полгода мы повстречали Поли, у которой были проблемы с задней лапой. К сожалению, лапу спасти не удалось, но кошечку точно получилось. Этим же летом 2012 года к нам присоединилась Кэти, которую я честно пыталась пристроить. На этом количестве котов мы очень хотели остановиться, но год назад я шла домой дождливым осенним вечером и услышала, как под кустом плачет котенок. Рядом была оживленная дорога, поэтому я решила его забрать, вылечить и пристроить. Но не тут-то было. И Гаврика мы тоже оставили себе. Хотя я все еще пытаюсь его отправить жить к свекрови в просторную квартиру, где можно скакать сколько душе угодно, но стоит признать, что, кажется, я проиграла».