20 случаев, когда пользователям сети посчастливилось почувствовать себя диснеевской принцессой

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Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни испытывал детский восторг, когда на него садилась бабочка или птичка решалась поесть из рук. А есть такие уникумы, к которым братья наши меньшие липнут, будто им там медом намазано: птицы, кошки, собаки, белочки и даже лоси.

Мы в AdMe.ru уверены: для дружбы нет преград, что и доказывают герои нашей подборки.

«Эта маленькая птичка села мне на руку»

«Моему новому другу Бисквиту нужны были объятия перед анестезией»

«Нашел я этого квартиранта»

«Она просто хочет, чтобы ее погладили»

«Я был избран этим бездомным котенком»

«Это Пиклз, амбарная сова, с которой мы имели удовольствие познакомиться во время поездки в Ирландию»

«Этот маленький парень хотел, чтобы его подвезли!»

«Каждый день, по дороге домой из школы, я встречаю этого хаски»

«Я вышел на задний двор, чтобы выпустить собак, и этот маленький парень приземлился мне на плечо»

«Соседская кошка любит меня навещать. Я назвал ее Загадочной Кошкой до того, как узнал, откуда она взялась»

«Встретил моего маленького друга в поле»

«Во время дождя мне повстречался этот парень»

«Маленький валлаби, которого я встретила прошлым летом! Он потянул свою мордочку прямо к моим пальцам»

«Вчера на мой задний двор прибежал этот замечательный зверек»

«Этот маленький приятель прилетел ко мне на балкон»

«Во время поездки по Дании мне встретился морской котик»

«Пока я покорял Татры, мне встретился этот лисенок»

«Бурундучок решил показать мне свое искусство поглощения семечек»

«Сегодня мне на руку сел попугай»

«Новый друг моего папы. Отец вполне может быть диснеевским принцем. Во время своих прогулок по лесу он постоянно сталкивается с лосями»