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20 случаев, когда пользователям сети посчастливилось почувствовать себя диснеевской принцессой

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Наверняка каждый из нас хоть раз в жизни испытывал детский восторг, когда на него садилась бабочка или птичка решалась поесть из рук. А есть такие уникумы, к которым братья наши меньшие липнут, будто им там медом намазано: птицы, кошки, собаки, белочки и даже лоси.

Мы в AdMe.ru уверены: для дружбы нет преград, что и доказывают герои нашей подборки.

«Эта маленькая птичка села мне на руку»

© stevethesquid / reddit

«Моему новому другу Бисквиту нужны были объятия перед анестезией»

© meowpal33 / reddit

«Нашел я этого квартиранта»

© sad_Wilder / twitter

«Она просто хочет, чтобы ее погладили»

© FriendLikeKanye / reddit

«Я был избран этим бездомным котенком»

© Pemulis_DMZ / reddit

«Это Пиклз, амбарная сова, с которой мы имели удовольствие познакомиться во время поездки в Ирландию»

© StarGuardianSnowFox / reddit

«Этот маленький парень хотел, чтобы его подвезли!»

© kronch / reddit

«Каждый день, по дороге домой из школы, я встречаю этого хаски»

© Big_Butt_Steve / reddit

«Я вышел на задний двор, чтобы выпустить собак, и этот маленький парень приземлился мне на плечо»

© -LumpySpaceHippo- / reddit

«Соседская кошка любит меня навещать. Я назвал ее Загадочной Кошкой до того, как узнал, откуда она взялась»

© water95 / reddit

«Встретил моего маленького друга в поле»

© _manojkumar_ / reddit

«Во время дождя мне повстречался этот парень»

© Candid-Psycho / Reddit

«Маленький валлаби, которого я встретила прошлым летом! Он потянул свою мордочку прямо к моим пальцам»

© autumnwinterspring / Reddit

«Вчера на мой задний двор прибежал этот замечательный зверек»

© Lily_moon / Reddit

«Этот маленький приятель прилетел ко мне на балкон»

© Wywyrobro / Reddit

«Во время поездки по Дании мне встретился морской котик»

© khiuahua / Reddit

«Пока я покорял Татры, мне встретился этот лисенок»

© Byfall / Reddit

«Бурундучок решил показать мне свое искусство поглощения семечек»

© APrettyOkayGuy / Reddit

«Сегодня мне на руку сел попугай»

© RoboKezz / Reddit

«Новый друг моего папы. Отец вполне может быть диснеевским принцем. Во время своих прогулок по лесу он постоянно сталкивается с лосями»

© ChaptainBlood / Reddit

А вам когда-нибудь животные предлагали дружбу? Или, может быть, вам на руку садилась бабочка, птичка или богомол?

Фото на превью ChaptainBlood / Reddit
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