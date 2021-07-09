20 человек, которые уверены: их любимцы достойны всего, что есть у людей

Животные порой так похожи на людей. И это не столько про внешность, сколько про манеры и привычки. Заботливые хозяева питомцев понимают это и воссоздают для своих любимцев миниатюрный человеческий мир.

Мы в AdMe.ru очарованы тем, насколько чутко порой люди относятся к своим маленьким друзьям. В доказательство — подборка пользовательских фото, на которых питомцы окружены заботой и вниманием, как полноправные члены семьи. И мимимишный бонус в конце.

«Я сделал собачий домик под своей лестницей»

Для королевских особ — королевское ложе

Тайный Санта осчастливил подарками не только хозяйку, но и ее песика. Теперь у него есть игрушки, совсем как у малышей

«Я купил мини-плот, который подходит моему хомяку»

«Чищу эти крошечные белые зубки»

Еще одна причина улыбаться весь день! © camusamine / Reddit

«Родители моего друга построили своим кошкам особняк!»

«Моя собака окончила школу щенят, и ей подарили крошечную шляпку!»

«Вязаные шарфы для моих домашних кур»

У этого парня именинный торт покруче, чем у некоторых людей

И песики заслуживают, чтобы с них писали портреты

Байк под стать хозяйскому

Ничего необычного, просто чайная вечеринка с котиком

«Построил особняк для нашего хомяка, мистера Горчицы!»

«Моя подруга сделала машину для своей кошки»

«Он любит ходить со мной в поход»

«Итак, я взяла своего поросенка на каякинг. Она одобряет»

«Я связала своему коту свитер»

Наслаждается своей новой кроватью

Хозяин по-братски нарядил в худи

Бонус: пост всепоглощающей любви к животным

Это фото своего любимца хозяйка сопроводила вот такой фразой: «Домашние питомцы — не просто животные для нас. Они наши спутники жизни». И мы с ней согласны!