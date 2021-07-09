20 человек, которые уверены: их любимцы достойны всего, что есть у людей
Животные порой так похожи на людей. И это не столько про внешность, сколько про манеры и привычки. Заботливые хозяева питомцев понимают это и воссоздают для своих любимцев миниатюрный человеческий мир.
Мы в AdMe.ru очарованы тем, насколько чутко порой люди относятся к своим маленьким друзьям. В доказательство — подборка пользовательских фото, на которых питомцы окружены заботой и вниманием, как полноправные члены семьи. И мимимишный бонус в конце.
«Я сделал собачий домик под своей лестницей»
Для королевских особ — королевское ложе
Тайный Санта осчастливил подарками не только хозяйку, но и ее песика. Теперь у него есть игрушки, совсем как у малышей
«Я купил мини-плот, который подходит моему хомяку»
«Чищу эти крошечные белые зубки»
- Еще одна причина улыбаться весь день! © camusamine / Reddit
«Родители моего друга построили своим кошкам особняк!»
«Моя собака окончила школу щенят, и ей подарили крошечную шляпку!»
«Вязаные шарфы для моих домашних кур»
У этого парня именинный торт покруче, чем у некоторых людей
И песики заслуживают, чтобы с них писали портреты
Байк под стать хозяйскому
Ничего необычного, просто чайная вечеринка с котиком
«Построил особняк для нашего хомяка, мистера Горчицы!»
«Моя подруга сделала машину для своей кошки»
«Он любит ходить со мной в поход»
«Итак, я взяла своего поросенка на каякинг. Она одобряет»
«Я связала своему коту свитер»
Наслаждается своей новой кроватью
Хозяин по-братски нарядил в худи
Бонус: пост всепоглощающей любви к животным
Это фото своего любимца хозяйка сопроводила вот такой фразой: «Домашние питомцы — не просто животные для нас. Они наши спутники жизни». И мы с ней согласны!
А как вы заботитесь о своих питомцах и обустраиваете их быт?
Фото на превью wheresthepawry / Reddit, camusamine / Reddit
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