20 человек, которые своими хитроумными решениями испортили новогоднее настроение маленьким разрушителям

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Новый год — чудесный семейный праздник, который у многих ассоциируется с уютом, теплом домашнего очага и спокойствием. Но те, у кого есть маленькие дети или питомцы, знают, каких усилий стоит сохранить эту хрупкую атмосферу праздника и не разобрать елку спустя 30 минут после ее установки. AdMe.ru собрал 20 хитростей от людей, которые сумели спасти главный символ Нового года. В конце статьи вас ждет бонус от мастера маскировки.

1. Если у вас есть кот, елка не должна стоять: она должна висеть, и желательно как можно выше

2. Такое устройство поможет от собак и детей, но оно бессильно против кошек

3. Лампочки на елке — провокация

4. Детский манеж можно использовать как для детей, так и от детей

5. Собаки явно недовольны елкой в этом году

6. Такое чувство, что он уже знает, как обойти эту систему защиты

7. «Жду не дождусь момента, когда младший подрастет и можно будет убрать перегородку»

8. «Надеюсь, что ребенок не вырастет за время новогодних праздников»

9. «Кажется, мы испортили новогоднее настроение нашему псу»

10. А тут собаку вообще лишили елки

11. Единственно возможная елка, когда в доме живут 4 собаки

12. Кот не понимает, зачем ставить елку, если по ней нельзя лазать

13. Еще одна собака, которой испортили праздник

14. «Наивно полагаем, что эта елка не пострадает»

15. Кот пока не разобрался, что делать с этой елкой

16. А этот кот всегда придумает, что делать. Он в левом носке

17. «Решили поставить деревянную елку. Может, она не привлечет внимания кошек?»

18. «А я решил заранее сдаться и сделал елку специально для кошек»

19. «Может, если поставить елку для собаки, она потеряет интерес к нашей?»

20. Такое чувство, что кот после этого уйдет из дома

Бонус: найди кота на фотографии

А у вас есть свои хитрости по спасению новогодней символики? Поделитесь в комментариях, это будет полезно очень многим.