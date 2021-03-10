20+ человек, которые решили завести породистого кота. И теперь только успевают фотографировать

Наверняка многие из вас знакомы с людьми, которые завели породистого питомца с кучей документов и зачастую труднопроизносимым именем. И действительно, кого только не встретишь сейчас в наших квартирах — и шотландских вислоухих, и закутанных в теплые одежки сфинксов, и вальяжных «британцев», и лохматых «персов». Одни из этих котов похожи на мягкие плюшевые игрушки, а другие отличаются на редкость вредным характером.

Мы в AdMe.ru тоже стали подумывать, а не завести ли нам породистого красавца. К примеру, гигантского, но невероятно обаятельного мейн-куна. Кстати, судя по бонусу к этой статье, если вычесать такого здоровяка, то шерсти хватит как минимум еще на одного котяру.

Это голубой канадский сфинкс

Кажется, кто-то устал тыгыдыкать

Котик, который прославился на весь инстаграм. Это малыш Писко — золотая британская шиншилла

«Наш шотландец Симба с фантастически выразительными глазами. А еще он как-то странно сидит»

Бенгальский хулиган

В тесноте, да не в обиде

«Вы видели когда-нибудь загорелого сфинкса? Нам на осмотр в клинику недавно принесли такого»

«Наш кот делает „хоба!“ по-своему»

Нельзя просто так взять и перестать гладить британскую кошку

«Наш Батоныч подрос за год»

«Изначально муж был против котов „с высокомерной мордой“. Вот только у меня аллергия на кошачью шерсть. У ориенталов она короткая и почти нет подпушка»

«Моя ангорская красотка Мэрилин»

«Пора показать мою королевишну невероятной мохнатости. Встречайте, персидская принцесса Шерри, 10 лет»

«У этой малышки бирманская родословная. И это самая милая кошка из всех, которых я знаю»

Даже породистые коты неровно дышат к пустым коробкам

«Раньше стены в спальне выглядели печально. Мы купили самую дешевую когтеточку, и теперь эта красотка даже спит на ней, забросив все свои домики и нашу кровать»

Тайский кот показывает мастер-класс по ловле мух

«Мой бенгальский кот Банан. В детстве и сейчас»

Когда мейн-кун слегка недооценил свои «скромные» размеры

Инопланетянин поймал кота

«Моя кошка Кейли в вязаной шапочке из шерсти, которую вычесали из самой же Кейли»

«Что будет, если скрестить сфинкса с обычной кошкой? Недавно я получила ответ на этот вопрос»

«Нашему мейн-куну 2,5 года, вес 9,8 кг. Кошке 1,5 года, вес 2,8 кг. Питаются одним кормом (мало ли, скажете, что мелкую не кормили совсем)»

Заботливый сфинкс Ляля и подобранный на улице малыш

Бонус: «Когда шерстяное перекати-поле начало закатываться куда только можно, наш кот был благополучно вычесан и выкупан»

«И если вы думаете, что кастрированные мейн-куны не размножаются, то я готова с вами поспорить». © delfinel / Pikabu