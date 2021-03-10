20+ человек, которые решили завести породистого кота. И теперь только успевают фотографировать
Наверняка многие из вас знакомы с людьми, которые завели породистого питомца с кучей документов и зачастую труднопроизносимым именем. И действительно, кого только не встретишь сейчас в наших квартирах — и шотландских вислоухих, и закутанных в теплые одежки сфинксов, и вальяжных «британцев», и лохматых «персов». Одни из этих котов похожи на мягкие плюшевые игрушки, а другие отличаются на редкость вредным характером.
Мы в AdMe.ru тоже стали подумывать, а не завести ли нам породистого красавца. К примеру, гигантского, но невероятно обаятельного мейн-куна. Кстати, судя по бонусу к этой статье, если вычесать такого здоровяка, то шерсти хватит как минимум еще на одного котяру.
Это голубой канадский сфинкс
— С ним все нормально? © MaxMyT31 / Pikabu
— Абсолютно! © tokio3000 / Pikabu
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А какой питомец живет у вас дома — породистый красавец или самый обычный полосатый «дворянин»?