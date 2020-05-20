20 людей, которым еще долго придется просить прощения у своих питомцев за ужасные стрижки

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Быть хозяином домашнего животного — большая ответственность, а порой и немалые траты. Стремясь сократить расходы, некоторые люди решают сэкономить на профессиональной парикмахерской для своих питомцев. Другие стригут мохнатых друзей потому, что у них нет возможности добраться до грумера или просто проснулся творческий потенциал стилиста. Но во всех случаях люди горько жалеют о своем решении.

Мы в AdMe.ru желаем этим собакам и кошкам поскорее отрастить шерстку, а их хозяевам — больше не пускаться в необдуманные эксперименты. А в качестве бонуса — пример того, что и грумер не всегда может угодить животным и их владельцам.

«Кажется, Тревор не в восторге от своей новой прически»

«Прости меня, малыш. Отныне и впредь стрижку будем доверять только профессионалам»

«Я убедил пса, что знаю, что делаю. Но все пошло не по плану. Он еще не видел себя в зеркале, но я заверил его, что он выглядит отлично»

«Уже скучаю по этому пушистому мальчику. Скорее бы шерсть отросла»

«Около недели назад моя сестра побрила свою собаку. И теперь ее питомец похож на тощую розовую индейку»

«Моя мама пыталась постричь нашего пса»

«Наш бедный Оливер. Теперь я понял, за что грумер берет такие деньги»

Кажется, пса все устраивает

«Именно поэтому лучше платить профессионалам»

«Мой сосед прислал мне это фото. Такую стрижку он сделал своей собаке»

«Моя бедная Мими 2 дня выглядела так. Пока у меня не получилось исправить это недоразумение»

«Я стригу его не впервые, но выглядит все равно не очень»

«Это Гретель. Ей грустно. Соседские собаки смеются над ее новой стрижкой»

«Что-то мне подсказывает, что моему псу не нравится его новая стрижка»

«Зря я это сделал»

«Итак, я начал стричь своего пса»

«Кажется, я потерпел поражение, когда попытался сделать коту стрижку под динозавра»

«Я тоже сделал своей собаке стрижку, о которой сожалею. Прости меня, малыш»

«Впервые постриг своего пса. Как вам?»

«Какое счастье, что он этого не видит»

Бонус: иногда и стрижка, сделанная грумером, не оправдывает ожидания питомца

«Грумер попросил не смеяться над котом. Но я не смог сдержаться»

А у ваших питомцев бывали неудачные стрижки? Может, вы тоже стригли их самостоятельно?