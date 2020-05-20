20 людей, которым еще долго придется просить прощения у своих питомцев за ужасные стрижки
Быть хозяином домашнего животного — большая ответственность, а порой и немалые траты. Стремясь сократить расходы, некоторые люди решают сэкономить на профессиональной парикмахерской для своих питомцев. Другие стригут мохнатых друзей потому, что у них нет возможности добраться до грумера или просто проснулся творческий потенциал стилиста. Но во всех случаях люди горько жалеют о своем решении.
Мы в AdMe.ru желаем этим собакам и кошкам поскорее отрастить шерстку, а их хозяевам — больше не пускаться в необдуманные эксперименты. А в качестве бонуса — пример того, что и грумер не всегда может угодить животным и их владельцам.
«Кажется, Тревор не в восторге от своей новой прически»
«Прости меня, малыш. Отныне и впредь стрижку будем доверять только профессионалам»
«Я убедил пса, что знаю, что делаю. Но все пошло не по плану. Он еще не видел себя в зеркале, но я заверил его, что он выглядит отлично»
«Уже скучаю по этому пушистому мальчику. Скорее бы шерсть отросла»
«Около недели назад моя сестра побрила свою собаку. И теперь ее питомец похож на тощую розовую индейку»
«Моя мама пыталась постричь нашего пса»
«Наш бедный Оливер. Теперь я понял, за что грумер берет такие деньги»
Кажется, пса все устраивает
«Именно поэтому лучше платить профессионалам»
«Мой сосед прислал мне это фото. Такую стрижку он сделал своей собаке»
«Моя бедная Мими 2 дня выглядела так. Пока у меня не получилось исправить это недоразумение»
«Я стригу его не впервые, но выглядит все равно не очень»
«Это Гретель. Ей грустно. Соседские собаки смеются над ее новой стрижкой»
«Что-то мне подсказывает, что моему псу не нравится его новая стрижка»
«Зря я это сделал»
«Итак, я начал стричь своего пса»
«Кажется, я потерпел поражение, когда попытался сделать коту стрижку под динозавра»
«Я тоже сделал своей собаке стрижку, о которой сожалею. Прости меня, малыш»
«Впервые постриг своего пса. Как вам?»
«Какое счастье, что он этого не видит»
Бонус: иногда и стрижка, сделанная грумером, не оправдывает ожидания питомца
«Грумер попросил не смеяться над котом. Но я не смог сдержаться»
А у ваших питомцев бывали неудачные стрижки? Может, вы тоже стригли их самостоятельно?
Фото на превью Mmmel / Imgur