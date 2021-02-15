20+ человек, которые просто завели кота, а получили еще и неиссякаемый источник смеха

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Котики не только едят и спят. Пушистые милахи умеют принимать жидкое агрегатное состояние, помещаться в микроскопические пространства, но главное — своими выкрутасами они неизменно поднимают настроение хозяевам и всему интернету.

AdMe.ru уверен: без пушистых обормотов жизнь была бы ну совсем не такой, поэтому мы призываем на помощь новую партию хвостатых антидепрессантов. А в бонусе вас ждет кот, занимающий очень важный пост.

1. «Это мой новый кот учит старого, как нужно есть...»

2. «Моя кошка сидит в своей „лодке“ в джакузи каждый божий день и отказывается выходить из нее даже через час!»

3. «Сегодня в ветеринарной клинике был самый беспомощный администратор»

4. «Я знал, что это крутая кошка. Сегодня она впервые решила отдохнуть в такой позе»

5. «Кажется, ее кошачье дерево оказалось недостаточно высоким...»

6. «Наша полка с тряпками не пустует, но Небула нашла способ втиснуться на нее»

7. «Настало время проверить пазл. Нет, мамочка, этому кусочку место здесь»

8. «Ему комфортно, я полагаю?»

9. «Это Чак, и сегодня он помогал мне работать на тракторе»

10. «Когда-то эти мальчики были такими маленькими. Сейчас они подросли, на обеих фотографиях одна и та же лежанка»

11. «Старшая сестра нашла местечко, где малыш Тинк не достанет ее»

12. «Она „разлилась“ вокруг кошачьего дерева»

13. «Кажется, он сейчас „просочится“ сквозь отверстие в собственном домике»

14. «Нашла у себя такое странное „растение“. Что посоветуете?»

15. «Он хотел быть рядом, пока я готовлю»

16. «Так мой кот спал, пока был малышом»

17. «Уиллоу обожает смотреть на снегопад и нашла прекрасную „подушку“. Хорошо быть старшей сестрой (младшие в процессе не пострадали)»

18. «Кот вместо жидкости»

19. «Рыжий парень захотел пообниматься. Но у кошки другое мнение на этот счет»

20. «Годард на 87 % состоит из жидкости и на 13 % из корма»

21. «Астрид появилась у нас в 2020 году, за все время она видела только меня и моего парня. Сегодня нам чинили посудомойку, и вот в каком виде я нашла ее»

22. «Мой кот уснул именно так»

23. «Двойная „затычка“ в раковине»

24. «Пол растекся по спинке кресла»

Бонус: «Это Буги, глава службы безопасности и по совместительству наша моральная поддержка. Лучшее вложение $ 50 в зоомагазине»