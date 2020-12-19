20 человек, которые просто хотели сфотографировать своего питомца, а получился шедевр эпохи Возрождения

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Многие из нас любят делать снимки своих домашних питомцев и потом хвастаться ими в соцсетях. Но некоторым счастливчикам везет поймать игру света и тени, благодаря которым обычный кадр на телефоне или допотопной мыльнице превращается чуть ли не в полотно эпохи Ренессанса.

Мы в AdMe.ru готовы стоя аплодировать создателям подобных фотошедевров. А в качестве бонуса к статье мы взяли настоящую картину и сравнили ее со снимком обычной кошки. И знаете, что-то в этом есть.

Спорим, такой кадр получается сделать только раз в жизни

Издалека — собаки за грязной стеклянной дверью, а вблизи — старинная картина

«Когда моя кошка получилась красивее меня»

Она держится как настоящая леди

«Лучшее фото моих кошек»

«Моя собака знает, что она красотка»

Идеальное положение хвоста

«Котенок моей матери прижался к диванной подушке»

«Свет, тень и мой пес Купер»

Сколько драматизма! Поменять фон — и перед вами будут персонажи картины эпохи Ренессанса

«Мой пес в лучах заката»

Даже «хоба!» можно сделать художественно

«Жена сфотографировала меня с собакой»

«Мой кот всегда прекрасен. Но здесь — особенно»

А здесь придется присмотреться, чтобы оценить красоту сюжета

Кот неожиданно почесался, но все равно не испортил фото

Его Величество пес отдыхает

«Моя мама держит на руках кота. Увы, теперь его больше нет с нами»

«Дедушка кормит наших кошек»

Такой маленький, а уже фотогеничный

Бонус: «Девушка с жемчужной сережкой» vs. Cамая обычная кошка. Правда же похожи? Особенно взгляд