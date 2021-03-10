20 доказательств того, что наши котейки не всегда те булочки, за которых себя выдают

Некоторым из нас посчастливилось жить в одном доме с котом. И рано или поздно мы сталкиваемся с ситуациями, к которым нас жизнь не готовила. Это может быть как воровство еды из тарелок, так и сладкий кошачий сон в барабане стиральной машинки. Герои нашей сегодняшней подборки испытали на себе и то и другое, но все равно обожают этих пушистых проказников.

Хотим признаться, что мы в AdMe.ru узнали себя в каждой первой ситуации. Советуем перед чтением посадить котика на коленки.

Непобедимая кошачья логика

«У меня самый приставучий кот в мире. Он очень любит обнимашки. Вот что происходит, когда я запрещаю ему сидеть у меня на коленях, пока я работаю»

«Она украла мой бекон и не съела его»

«Каждый, кто живет с котом, хоть раз мыл руки не там, где изначально планировал»

Кот будто хочет выяснить, спит она или нет

«Ее новое любимое место для сна. Когда мы в туалете, дверь закрыть не получается»

Никаких сожалений

«Стоило только включить утюг»

Ой, это были чистые полотенца?

Пить купленную в магазине воду из своей миски? Ну уж нет!

«Мой кот пытается выбить телефон у меня из рук, потому что я зашел в ванную перед тем, как покормить его»

Вот бы знать кошачий...

«Стоило купить домик для моего кролика, как кошка тут же его захватила»

И так каждый день

«Не прошло и 5 минут с тех пор, как пиццу подали на стол»

Выгуливать можно не только собак

«Моему коту официально поставили диагноз „негодяй“ после того, как я заплатил $ 200, чтобы выяснить, что с ним не так»

«Оказалось, он просто научился манипулировать людьми, чтобы привлечь к себе внимание».

Никогда не знакомьте котов с пылесосами

«Мам, смотри, что чудесным образом упало из шкафа»

К сожалению, день рождения только раз в году