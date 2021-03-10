20 доказательств того, что наши котейки не всегда те булочки, за которых себя выдают
Некоторым из нас посчастливилось жить в одном доме с котом. И рано или поздно мы сталкиваемся с ситуациями, к которым нас жизнь не готовила. Это может быть как воровство еды из тарелок, так и сладкий кошачий сон в барабане стиральной машинки. Герои нашей сегодняшней подборки испытали на себе и то и другое, но все равно обожают этих пушистых проказников.
Хотим признаться, что мы в AdMe.ru узнали себя в каждой первой ситуации. Советуем перед чтением посадить котика на коленки.
Непобедимая кошачья логика
«У меня самый приставучий кот в мире. Он очень любит обнимашки. Вот что происходит, когда я запрещаю ему сидеть у меня на коленях, пока я работаю»
«Она украла мой бекон и не съела его»
«Каждый, кто живет с котом, хоть раз мыл руки не там, где изначально планировал»
Кот будто хочет выяснить, спит она или нет
«Ее новое любимое место для сна. Когда мы в туалете, дверь закрыть не получается»
Никаких сожалений
«Стоило только включить утюг»
Ой, это были чистые полотенца?
Пить купленную в магазине воду из своей миски? Ну уж нет!
«Мой кот пытается выбить телефон у меня из рук, потому что я зашел в ванную перед тем, как покормить его»
Вот бы знать кошачий...
«Стоило купить домик для моего кролика, как кошка тут же его захватила»
И так каждый день
«Не прошло и 5 минут с тех пор, как пиццу подали на стол»
Выгуливать можно не только собак
«Моему коту официально поставили диагноз „негодяй“ после того, как я заплатил $ 200, чтобы выяснить, что с ним не так»
«Оказалось, он просто научился манипулировать людьми, чтобы привлечь к себе внимание».
Никогда не знакомьте котов с пылесосами
«Мам, смотри, что чудесным образом упало из шкафа»
К сожалению, день рождения только раз в году
А какие привычки есть у ваших питомцев?
Фото на превью kate9871 / Reddit
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