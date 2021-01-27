20+ доказательств того, что большие собаки созданы для людей с огромным сердцем

Когда в доме появляется милый щенок, сложно представить, что всего через год он превратится из пушистого комочка в лошадку размером с хозяина. Даже те, кто сознательно выбирает себе собак крупных пород, в итоге зачастую оказываются шокированы произошедшей трансформацией. Учитывая размеры питомца и масштабы его хулиганств, без которых не обходится ни одно взросление, таким хозяевам не обойтись без тонны любви и терпения по отношению к своим хвостатым друзьям.

Мы в AdMe.ru любим животных и готовы часами рассматривать снимки с ними. А наблюдать за тем, как растут и меняются малыши, — это двойное удовольствие.

«Это Джейк с 3 месяцев до 1,5 лет»

Это самая большая собака из всех, что я видел. © colder-beef / Reddit

«Она не прекращает расти!»

«От 3 месяцев до 1 года»

«Моя милая девочка Стелла»

«Когда-то мы взвешивали ее в этой миске. Теперь она из нее ест»

«От 2 месяцев до 1 года. Любовь всей нашей жизни»

«Наш золотистый ретривер Арлисс в 2 месяца и в 7»

«От робкого щенка до любителя приключений. Они растут так быстро!»

«Кане-корсо — ручной мальчик весом под 60 кг. Это прекрасно»

«Зигги стал большим»

«Когда мы увидели ее в приюте, это была любовь с первого взгляда. Тогда ей было 4 месяца, сейчас 1 год. С днем рождения, Нори!»

«Бисли в 3 месяца и в 7 месяцев»

«Мой золотистый ретривер в 9 месяцев и в 9 лет. Необычайно большой размер не мешает ему думать, что он все еще щеночек»

«Мой хороший мальчик Бадди 10 лет назад и сейчас»

«Я встретила ее в 1,5 месяца, а теперь ей 6. За это время моя собака подросла с 3 кг до 22»

«Так сенбернар вырос за год»

«Финнеган — смесь овчарки и пуделя. Когда мы забрали его от заводчика, подумали, что он как-то сильно вырос с момента нашего первого знакомства»

«Эм-м-м, мы понятия не имели, какая полная пушистость нас ожидает. Фото слева сделано в 2 месяца, фото справа — Финн в 8 месяцев».

«Это Идрис, щенок моей жены. Он весит 65 кг в 1,5 года и продолжает расти. Это помесь сенбернара и ньюфаундленда»

«Не могу поверить, что этому парню всего годик»

«Брали щенка из приюта. Сказали, что это метис тойтерьера и большим точно не вырастет. Что-то пошло не так»

«Собака просто стала на 55 кг больше — вот и вся разница»

«1 год спустя»

«От 2-месячного дурашки и 6-месячного щенка до годовалого монстра»

«Луна — пирадор (помесь пиренейской горной собаки и лабрадора). На фото ей 4 и 9 месяцев»

Наше первое семейное фото, когда Маршаллу было 4 месяца, и 1 год спустя"

«Мы выкупили щенка дога у плохих заводчиков. Он был весь в блохах и с проблемной кожей. Вылечили. Назвали именем Лось. Теперь ему 1 год, он здорово вырос, но все еще любит сидеть на своем старшем брате»