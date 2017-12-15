20 человек, которые не заметили, как нарушили собственные принципы

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Люди часто становятся заложниками собственных стереотипов и даже не могут представить, что на их мнение возможно кому-то повлиять. Но AdMe.ru давно знает, что животные способны растопить любое сердце. И вот 20 тому доказательств.

1. «Мой отец сказал, что не хочет ни планшет, ни собаку»

2. «13 лет назад, когда мы познакомились, он сказал мне, что больше любит собак»

3. «Мой папа не хотел собаку. Теперь он каждую ночь укладывает его спать рядом с собой»

4. «Никогда не думал и не хотел заводить кошку, но Фрэнк сам нашел меня сегодня вечером. Теперь это мой кот»

5. «Год назад мой отец говорил, что не любит собак, потому что они грязные и грызут все подряд. Теперь эти двое — лучшие друзья»

6. «Мой папа никогда не хотел заводить в доме кошек. Вы только посмотрите на него сейчас»

7. «Я никогда не хотел собаку, тем более большую. Знакомьтесь, Джови, мой мальчик. Люблю его!»

8. «Он был против кошки в доме»

9. «Он говорил: „Не хочу собаку!“»

10. «14 лет назад мы с сестрой подарили котенка папе, который говорил, что не любит кошек. С того момента они неразлучны»

11. «Мой отец когда-то говорил, что ему не нужна собака»

12. «Мой дедушка не хотел кота, но теперь он постоянно делится своей едой с Тигром»

13. «И этот человек утверждал, что не хочет собаку?»

14. «Никаких кошек в моем доме!»

15. «Мой папа всегда говорил, что не хочет собаку»

16. «А мой папа сказал, что не любит кошек»

17. «Типичная мама, которая была против собаки в доме»

18. «Сосед говорил, что он против домашних кошек. Посмотрите на него спустя две недели»

19. «Папа не хотел новую собаку, а потом он нашел Найджела. Он везет его домой»

20. «Моя жена сказала, что ни за что не пустит собаку на новое кресло. Утром она прислала мне сообщение: „Ну разве он не милашка?!“»

Был ли в вашей жизни кто-то, кто разрушил ваши собственные убеждения, а вы были только рады этому? Поделитесь своими историями в комментариях!