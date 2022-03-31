20 баловней судьбы, на долю которых выпали неожиданные встречи с животными

Неясно, как именно у них это получается, но животные могут вмиг раскрасить унылое настроение одним своим появлением. Пушистые, хвостатые, крылатые так и норовят внезапно появиться из ниоткуда и вызвать нашу улыбку.

Мы в AdMe.ru безоговорочно рады таким внезапным встречам и искренне надеемся, что и для вас они не редкость.

«Мой папа получил электронное письмо от службы доставки о том, что посылка у двери»

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«Этот мелкий воришка сначала пытался украсть мою сумку для фотоаппарата, а потом решил отгрызть часть ремешка»

«Любопытный маленький бурундук, которого я назвал Чарльзом, пришел, чтобы познакомиться со мной»

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«Птица восхищается собой, глядя в зеркало моей машины»

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«Вчера в одной из тележек в супермаркете я увидел спящего щенка»

«Пожилой мужчина вчера прогуливался со своей черепахой недалеко от дома моей мамы»

Мама-жаба и ее семейство на прогулке

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«Все мои утренние мероприятия отменены из-за куриных объятий»

Уличная собака в Стамбуле

«Белка стащила моих мармеладных мишек. Я предложил взамен арахис, но ее это не очень впечатлило»

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«Эти маленькие ребята решили поселиться в моем доме»