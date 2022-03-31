20 баловней судьбы, на долю которых выпали неожиданные встречи с животными
Неясно, как именно у них это получается, но животные могут вмиг раскрасить унылое настроение одним своим появлением. Пушистые, хвостатые, крылатые так и норовят внезапно появиться из ниоткуда и вызвать нашу улыбку.
Мы в AdMe.ru безоговорочно рады таким внезапным встречам и искренне надеемся, что и для вас они не редкость.
«Мой папа получил электронное письмо от службы доставки о том, что посылка у двери»
«Единственный путь в мою комнату преградили милые, но невероятно злые морские львы»
«Этот мелкий воришка сначала пытался украсть мою сумку для фотоаппарата, а потом решил отгрызть часть ремешка»
«Любопытный маленький бурундук, которого я назвал Чарльзом, пришел, чтобы познакомиться со мной»
«Вчера я пошла на детский день рождения, а вернулась домой с собакой»
«Птица восхищается собой, глядя в зеркало моей машины»
«Мы увидели, как колибри активно гнездилась на маленьком деревце. Там было 2 яйца размером с ноготь на мизинце»
«Вчера в одной из тележек в супермаркете я увидел спящего щенка»
«Пожилой мужчина вчера прогуливался со своей черепахой недалеко от дома моей мамы»
Мама-жаба и ее семейство на прогулке
«Дикая синица оказалась не прочь полакомиться угощением из моей ладони»
«Стирала белье, а этот малыш решил присоединиться»
«Все мои утренние мероприятия отменены из-за куриных объятий»
Уличная собака в Стамбуле
«Белка стащила моих мармеладных мишек. Я предложил взамен арахис, но ее это не очень впечатлило»
Лебедь решил намекнуть, что ему не хватило гостинцев
«Наткнулся в лесу на этого лося пару недель назад»
«У меня был перерыв на работе, а эта милая собачка подошла ко мне и легла на колени»
«Мне нужна была пара минут, чтобы выйти на улицу и забрать доставленную еду. Эти бесстыжие моськи меня опередили»
«Эти маленькие ребята решили поселиться в моем доме»
А вам недавно встречалось незнакомое животное, которое просто одним своим видом подарило хорошее настроение? Может быть, у вас даже сохранилось памятное фото?
Фото на превью NanoArowanaTank / Reddit
Поделиться этой статьёй