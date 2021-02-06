20 человек, которые не оставят своих любимцев ни за какие коврижки

При виде змеи, выползающей из капюшона милой девушки, не спешите беспокоиться: возможно, это просто питомец, которого она решила сегодня взять на прогулку. Потому что есть смельчаки, которые не расстаются со своими любимцами нигде: ни во время катания на байдарках, ни в метро, ни в многокилометровой велосипедной поездке.

Редакцию AdMe.ru больше всего впечатлила женщина средних лет, которая берет на прогулку на скейтборде своего верного пернатого друга. Надеемся, что эта подборка заметно повысит градус вашего настроения.

«Ездили на поезде с Алтая на Урал. На одной из остановок вышли прогуляться. Кошка первый раз в сознательном возрасте вышла из квартиры на траву»

«Во время утренней поездки я заметил этого милого глупыша»

«Моя собака нервничает, если ее не держишь за лапку»

«Чтобы посмотреть зимние красоты, поехал в Сочи из Беларуси на велосипеде. По дороге подобрал пса. Сделал ему прицеп, укутал от снега в спальник. Дальше отправились вместе»

«Во время похода сделал небольшую остановку и сказал своему псу, что мы должны сфотографироваться вместе. Это была его реакция»

«Мой водитель Uber все время останавливается, чтобы посмотреть на птиц. Поставлю ему 5 звезд»

«Это единственный способ спокойно поиграть в любимую игру»

«Мой Анджело. Нашел его в заброшенном сарае и забрал себе. 3 дня он прятался за унитазом, а теперь не отходит от меня. Даже завтракаем только вместе»

«Я кладу свою собаку в сумку, и она оттуда не вылезает»

«Купила этот рюкзак для Паули, чтобы мы вместе могли ходить в походы»

«Ехали с женой на электричке. Нашими попутчиками стали ребята с байдарками, веслами и большой корзиной. Когда они открыли корзину, в ней оказалось 2 здоровых кота — рыжий и черный»

«Хозяева утверждали, что коты ведут себя на сплаве очень спокойно. Черный, словно подтверждая их слова, всю дорогу дрых в корзине. А рыжий сидел у хозяйки на коленях».

«Чешуйчик снова залез в мою толстовку. Семья его не любит, и мне приходится ходить с ним в школу»

Ходить за покупками тоже лучше с верной подругой

«Когда понимаешь, что мир намного больше, чем квартира»

«Наши кошки, которым 10 и 11 лет, путешествуют в автофургоне из Великобритании в Португалию, чтобы начать новую жизнь на ферме»

«Я устанавливаю кресельные подъемники для инвалидов. Мой новый ученик Чейз был очень взволнован своим первым рабочим днем»

«Когда я рисую, хомяк моей дочери всегда залезает на меня»

«Мой лучший друг никогда раньше не летал на самолетах. Я думал, он испугается, но ему понравилось»

«C 15 лет мы вместе с ней жили в автофургоне, путешествовали. Сейчас ей 11, а мне — 25, мы переехали в Европу из Штатов, но еще ищем приключения»

«Вытащила свою девочку на свежий воздух, солнце и скейтбординг»