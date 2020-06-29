20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья

Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как питомцы пытаются довести людей до белого каления. Животные легко могут присвоить хозяйское имущество, разбить сад посреди кухни и устроить опасные ловушки — все, чтобы привлечь к себе внимание любимого человека. И еще кажется, что у них никогда не иссякает фантазия.

Пересмотрев миллионы фото в сети, мы в AdMe.ru ответственно заявляем: полностью адекватные питомцы в реальности встречаются крайне редко. Обычно у каждого пушистого или пернатого есть свои заморочки, с которыми приходится мириться их владельцам.

«Два месяца назад мы взяли себе пса по имени Фрэнк. Мы думали, что он собака»

«Он ведет себя так, как будто он кот».

«Она снова совершила два успешных ограбления за один день. Попалась на похищении еды из моей тарелки и с соусом на носу. Кажется, она думает: „Сегодня был удачный день“»

«Когда ты пытаешься быть продуктивным на удаленке»

«Ему нужно было лечь ровно посередине»

«Знакомьтесь, это Джерри. Вероятно, я больше никогда не решусь заводить комнатные растения»

«Я вынужден кормить моего бедного пса за столом, потому что курица крадет его еду. И кот тоже не прочь поесть из собачьей миски»

«Моя кошка постоянно ворует мои бальзамы для губ и ватные палочки. Во время уборки я нашла это под тумбочкой. Да, клубки шерсти — это все ее мех»

«Моя собака обнимает меня вот так»

«Рози, я же пытаюсь сложить белье!»

«Нет, я не царапал мебель. Э-э, я просто... Пожалуйста, помогите, я запутался»

«Он подстроил коварную ловушку и попытался заставить меня упасть вниз, подставив свой пухлый живот»

«Вернулся домой и хотел поправить подушки. Спасибо, ребята, теперь я вижу, что в этом нет необходимости»

«Я нашел его лежащим в миске с виноградом. Он раздавил все виноградинки и теперь очень горд собой»

«Мои собаки забрались в ящик, где я выращивала зелень, и все съели. Это то, что осталось от ромэна»

«Прошел уже год, но это все еще ее любимое место для пряток»

«Это Руфус. Он лежит на своей кошачьей кровати, которую позволяет одалживать хозяину лишь по ночам»

«Тишина явно была неспроста»

«Пока мы занимались огородными делами на улице, он развел огород внутри дома»

«Это персональная лампа-обогреватель для господина Мяу»

«Только один вопрос: зачем?»

«Спросила моего парня, почему он спит в гостевой комнате уже несколько ночей. И он отправил мне это»

«Он слишком явно дал мне понять, что я не уделяю ему достаточно внимания, пока занимаюсь своими делами»

«Этот редкий вид называется пес-утконос»

«Ну спасибо, парень»