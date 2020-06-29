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20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья

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Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как питомцы пытаются довести людей до белого каления. Животные легко могут присвоить хозяйское имущество, разбить сад посреди кухни и устроить опасные ловушки — все, чтобы привлечь к себе внимание любимого человека. И еще кажется, что у них никогда не иссякает фантазия.

Пересмотрев миллионы фото в сети, мы в AdMe.ru ответственно заявляем: полностью адекватные питомцы в реальности встречаются крайне редко. Обычно у каждого пушистого или пернатого есть свои заморочки, с которыми приходится мириться их владельцам.

«Два месяца назад мы взяли себе пса по имени Фрэнк. Мы думали, что он собака»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© Fridayrotis / reddit

«Он ведет себя так, как будто он кот».

«Она снова совершила два успешных ограбления за один день. Попалась на похищении еды из моей тарелки и с соусом на носу. Кажется, она думает: „Сегодня был удачный день“»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© balmypalmtreez / reddit

«Когда ты пытаешься быть продуктивным на удаленке»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© doggydoggywatnow / reddit

«Ему нужно было лечь ровно посередине»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© a_soul_of_boop / reddit

«Знакомьтесь, это Джерри. Вероятно, я больше никогда не решусь заводить комнатные растения»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© BitTom941 / reddit

«Я вынужден кормить моего бедного пса за столом, потому что курица крадет его еду. И кот тоже не прочь поесть из собачьей миски»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© NikkiG123 / reddit

«Моя кошка постоянно ворует мои бальзамы для губ и ватные палочки. Во время уборки я нашла это под тумбочкой. Да, клубки шерсти — это все ее мех»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© carswelk / reddit

«Моя собака обнимает меня вот так»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© nmcpheron / reddit

«Рози, я же пытаюсь сложить белье!»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© grimmaffia / reddit

«Нет, я не царапал мебель. Э-э, я просто... Пожалуйста, помогите, я запутался»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© spacecatJ / reddit

«Он подстроил коварную ловушку и попытался заставить меня упасть вниз, подставив свой пухлый живот»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© shoresb / reddit

«Вернулся домой и хотел поправить подушки. Спасибо, ребята, теперь я вижу, что в этом нет необходимости»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© bfry315 / reddit

«Я нашел его лежащим в миске с виноградом. Он раздавил все виноградинки и теперь очень горд собой»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© pineapple6 / reddit

«Мои собаки забрались в ящик, где я выращивала зелень, и все съели. Это то, что осталось от ромэна»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© skojoe / reddit

«Прошел уже год, но это все еще ее любимое место для пряток»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© Blueskittle101 / reddit

«Это Руфус. Он лежит на своей кошачьей кровати, которую позволяет одалживать хозяину лишь по ночам»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© SouthernGirlInNH / reddit

«Тишина явно была неспроста»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© pawprintscharles / reddit

«Пока мы занимались огородными делами на улице, он развел огород внутри дома»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© popaulina / reddit

«Это персональная лампа-обогреватель для господина Мяу»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© mac_is_crack / reddit

«Только один вопрос: зачем?»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© 999baz / reddit

«Спросила моего парня, почему он спит в гостевой комнате уже несколько ночей. И он отправил мне это»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© Kaldea / reddit

«Он слишком явно дал мне понять, что я не уделяю ему достаточно внимания, пока занимаюсь своими делами»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© hkodes / reddit

«Этот редкий вид называется пес-утконос»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© _Cyclones / reddit

«Ну спасибо, парень»

20+ человек, которые хотели завести пушистого друга, а получили 33 несчастья
© IvanPaliychuk / reddit

А ваши питомцы порой выкидывают что-нибудь этакое?

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