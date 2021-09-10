20+ человек, которые любят своих питомцев всеми фибрами души

У всех счастливых обладателей питомцев рано или поздно появляется стремление их баловать. И спокойно пройти мимо зоомагазина или его рекламы становится все тяжелее. Ведь хочется купить своему любимцу и вон тот классный замок, и эти милые плошечки, и вот те крутые игрушки. А кто-то идет еще дальше и собственноручно делает «котио» или печет блинчики для хомячка.

Мы в AdMe.ru тоже считаем своих животных полноправными членами семьи и отлично понимаем желание героев нашей подборки порадовать любимцев.

«Уезжаем на несколько дней. Оставили коту запас еды и воды с инструкцией по употреблению»

«Родители моей подруги построили для своих кошек особняк!»

«Купила кошке дизайнерские керамические миски. Надеюсь, она умеет читать»

«Счастливый, любовь, есть, наслаждаться».

«Я приобрела для своего кота диван, потому что он заслуживает этого»

«Я рассудительный человек, но все же взял своей собаке матрас из пены с эффектом памяти»

«Да, я достала своему котенку огромное кошачье дерево»

«Хотите знать, как я провела свой вечер вчера? Делала домик из леденцовых палочек для моего хомячка, и он его обожает»

«Я купила маминому коту маленькую лежанку и не была уверена, что он будет ею пользоваться. Он только взглянул на нее, и сразу же произошло это»

«В общем, я приобрел дом для своего кота»



«Я хотел эту палатку, но у меня нет детей, поэтому я взял ее для своей собаки»

«Осталось меньше 24 часов до того, как я привезу домой свою новую кошку! Я хочу быть готовой к появлению моей принцессы»

«Купила своей пушистой семье домик Тардис. Им нравится. Я в восторге»

«Я приобрела игрушечный ноутбук для своей собаки. Чтобы он хотя бы выглядел так, будто помогает поддерживать семью»

Коту Джазу 10 лет. Всех с праздником!

«Сегодня я испекла блинчики для своего хомячка»

«Я купила своей собаке игрушку, похожую на нее, и они теперь неразлучны»

«Мои мама и брат поставили на улице палатку для своего кота, и это лучшая новость за весь день»

«Комфорт — самая большая роскошь»

«Сломалась любимая мышка у кота. Он очень расстроился, пришлось срочно чинить. Люблю его очень»

«Год назад мама по объявлению забрала из деревни котенка сфинкса. Он жил на улице, из-за чего был весь в солнечных ожогах, от него воняло, от пота он реально лип к рукам»

«Теперь эта лысая морда раз в неделю купается с личным набором косметики, частенько манипулирует всей семьей за еду и имеет собственный гардероб и плед. Теперь это самый ласковый и любимый кот».

«Мамин красавчик вот так ездит по городу, вызывая бурный восторг у прохожих и собирая порой целую толпу детей»

«А крыс кайфует: то у мамы на плече сидит, то в рюкзаке, где у него туалет и все съедобные нычки».