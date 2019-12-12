20+ человек, которые хотели завести собаку, а получили гигантского шерстяного волчару

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Фразу про то, что хорошего человека должно быть много, слышал каждый. Так почему бы не применить ее к собакам? Ведь чем крупнее питомец, тем больше он принесет радости и счастья своему хозяину. Конечно, глядя на огромного дога или ньюфа, невольно задаешься вопросом: а чем же его кормить? Но разве это важно, когда речь идет о лучшем друге.

Мы в AdMe.ru были покорены обаянием и особенно размерами этих гигантских собак и уже подумываем, не завести ли алабая или испанского мастифа.

1. Вы заметили, что на этом фото есть девушка?

2. «Позвольте пригласить вас на танец?»

3. Кажется, кому-то придется лежать на диване до тех пор, пока собака не решит встать

4. Ничего необычного. Среднестатистический испанский мастиф

5. «Извините, что у нас на ужин?»

6. Хотите казаться изящнее? Заведите дога

7. «Это Джинджер — мой щенок тибетского мастифа. Да-да, щенок»

8. Хороший друг всегда поможет достать что-то с верхней полки

9. С такой собакой и диван можно не покупать

10. Дети растут так быстро... Но собаки еще быстрее

11. «Мой рост — 185 см. А рядом — Шамир»

12. «Да, я немного подрос, но все равно хочу на ручки»

13. Отличная защита от солнца

14. Самый милый лютоволк в мире

15. Все любят обнимашки

16. «Я посижу тут немного, тебе же не тяжело?»

17. С таким большим другом ничего не страшно

18. Трудно поверить в то, что обе эти собаки произошли от волка

19. Когда ты был хорошим мальчиком, а хозяйка почему-то гладит кошку

20. Больше похоже на человека в костюме собаки

21. Собака или медведь?

А вы каких собак больше любите: маленьких декоративных или больших шерстяных волчар?