20 пушистых морд, от наглости которых аж дух захватывает

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Мы все души не чаем в своих домашних питомцах, однако порой они словно нарочно расшатывают нашу психику своими нахальными выходками. И, возможно, мы и злимся на них в этот момент, но редко упускаем возможность сделать парочку фотографий на память.

Коллектив AdMe.ru желает вам безграничного терпения в нелегком бою с любимыми проказниками и знакомит вас со снимками тех, кто уже проиграл эту войну.

«Мой парень решил сделать фото как раз в тот момент, когда его кошка сошла с ума»

«Сьюзи в 2 часа ночи»

«Используйте брызгалку, когда кошка плохо себя ведет», — говорили они. Не особо помогает, как видите

«Давайте побыстрее здесь закончим, и я пойду домой»

В каждом противнике селфи есть немного от этого кота

«Доброе утро...»

«Мерфи уничтожает лампы. А потом сидит в них»

«Хозяйка, без очков селфи будет просто коготки оближешь!»

«Я попросил Руфио дать мне лапу. Посмотрите, что сделал этот нахал в ответ»

«Совместное фото щенков сестры и брата (вот угадайте, кто где)»

«Пыталась сфотографировать пирог, который только что испекла. Но кое-кто подкрался, и...»

«Моя кошка каждый день ждет, пока я выйду из душа, чтобы попытаться слизать воду с меня, прежде чем я смогу высохнуть»

«Пес стал слишком ревновать меня к коту. Он подошел, оттолкнул его от меня, а затем просто лег на него сверху»

Ежиный «кусь»

«Я слышал, тебе нужна собачья сиделка»

«На заднем сиденье машины мои собаки ведут себя точно так же, как мои дети»

«Играет со мной в прятки»

«Мунк царапал мою спину, чтобы лечь на нее, а потом у него еще хватило наглости осуждающе смотреть на меня за то, что я не такая плоская, как стол»

«Реакция моего „животного для эмоциональной поддержки“ на мои слезы»

Бонус: кот, который никогда не испортит кадр

А что натворили ваши питомцы?