20 человек, которые хотели пушистого милаху, а получили кота с дюжиной странностей

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По словам зоолога Джона Брэдшоу, кошки не меняют свое поведение, когда находятся рядом с людьми, — вместо этого они ведут себя обычно, как если бы их окружали другие коты. По сути, ваш любимец рассматривает вас как себе равного и доверяет вам настолько, что демонстрирует свой уникальный характер. Чему мы, хозяева, конечно же, очень рады и не упускаем случая похвастаться в сети очередной потешной причудой своего пушистика.

AdMe.ru, как и многие другие, фанатеет от кошачьего семейства. Выискивая новых героев для нашей подборки, мы смеялись до упаду, умилялись и в очередной раз поражались уморительным странностям мурлык.

«Когда мы с мужем оба стали работать из дома, наш кот стал суперприставучим. Нам пришлось импровизировать»

«Мой кот Гэри любит смотреть документальные фильмы о природе. Его любимые — те, что про море»

«И так каждый раз, когда я пытаюсь сделать селфи»

«Познакомьтесь с Пабло. Вот так он иногда любит спать»

У вас, кажется, кот сломался

«Застелила кровать и продолжила убирать квартиру. Потом поняла, что кот куда-то запропастился, и застукала его вот за этим»

У него свое мнение о том, как должны есть кошки

«Пока нас не было дома, наши коты решили поменять декор кухни»

«Мой кот любит спать на кровати. Но, когда кто-то входит в комнату, он начинает орать»

«Наша кошка становится немного странной всякий раз, когда ее берут на ручки»

«Я избавился от паука, с которым играла моя кошка. И теперь она не прекращает на меня смотреть вот так»

«Итак, теперь мы знаем, откуда дыра на потолке в подвале у моей тети»

Похоже, общение не заладилось

«Он обожает лежать вот так»

«Приехал домой, а у моего гаража два кошака танцуют медляк»

«Мой чересчур ленивый кот всегда ложится так на первую ступеньку лестницы, когда хочет, чтобы его забрали наверх. Если игнорируешь эту его позу, то он начинает истошно орать»

Прыжки — явно не лучший навык этой кошки

Когда задержался в душе и кот пришел проверить, не утонул ли ты

Этот кот слишком зациклен на себе

У каждого есть такой друг, с которым можно подурачиться

А как часто ваши пушистые друзья включают «режим дурачка»? Возможно, вам посчастливилось запечатлеть какую-нибудь выходку своего кота на фото. Если да, то поделитесь с нами снимками.