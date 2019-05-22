20+ человек, которые обожают своих питомцев без оглядки

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Мы любим своих котиков, песиков и других подопечных безгранично — неважно, какой они породы, сколько им лет и что у них за характер. А герои нашей статьи, пожалуй, и вовсе пойдут на все, только бы любимцу было комфортно и весело.

AdMe.ru отыскал фото хозяев, которые не жалеют времени и сил, чтобы окружить своего друга огромной любовью и круглосуточной заботой.

1. Братская любовь

2. «У меня был отвратительный день. Но потом я увидел эту картину, и он стал гораздо лучше»

3. Сейчас побежим, друг

4. «Наш парень очень любит смотреть на птиц, но на улице холодно, поэтому я положила ему грелку»

5. «Родители купили лампу с датчиком движения, чтобы наш кот-старичок не терялся в пространстве в темной ванной»

6. «За окном — гроза. Но, к счастью, мои наушники подходят для ушек Беллы»

7. Клифф работает из дома. А его кот Саймон просится на руки тысячу раз за день. Пришлось сделать для него кошачий слинг

8. Кому больнее?

9. «Купил своему избалованному коту матрасик с подогревом»

10. Расслабляющий отдых вдвоем

11. «Мой пес страдает артритом. Я купил для него специальный матрас»

12. «Мой хомяк отдыхает в гамаке, который я для него сделал»

13. «Это мой любимец Тайк. Я напечатал календарь с его детской фотографией и подарил приюту, в котором его встретил»

14. «Сделал несколько дополнительных ступенек для старичка»

15. «Мой котенок болеет. Я устроил ему постельку»

16. «Моя дочь учится в колледже и очень скучает по нашей собаке. Я подарила ей на день рождения это»

17. «Я так рад, что моему коту понравился замок, который я для него построил»

18. «Он вечно завидует, когда я ем оладьи. Поэтому сегодня я сделала несколько специально для него»

19. Заказчик доволен

20. «Мы остановились в Аризоне, а там — 40 градусов жары. Пришлось надеть ей обувь»

21. «Моему лучшему другу сегодня исполнилось 27 лет»

22. «Моя тетя боялась, что глаза нашей собаки будет сушить во время поездки»

23. Настоящая команда

А на что способны вы ради своего питомца?