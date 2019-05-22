20+ человек, которые обожают своих питомцев без оглядки
Мы любим своих котиков, песиков и других подопечных безгранично — неважно, какой они породы, сколько им лет и что у них за характер. А герои нашей статьи, пожалуй, и вовсе пойдут на все, только бы любимцу было комфортно и весело.
AdMe.ru отыскал фото хозяев, которые не жалеют времени и сил, чтобы окружить своего друга огромной любовью и круглосуточной заботой.
1. Братская любовь
2. «У меня был отвратительный день. Но потом я увидел эту картину, и он стал гораздо лучше»
3. Сейчас побежим, друг
4. «Наш парень очень любит смотреть на птиц, но на улице холодно, поэтому я положила ему грелку»
5. «Родители купили лампу с датчиком движения, чтобы наш кот-старичок не терялся в пространстве в темной ванной»
6. «За окном — гроза. Но, к счастью, мои наушники подходят для ушек Беллы»
7. Клифф работает из дома. А его кот Саймон просится на руки тысячу раз за день. Пришлось сделать для него кошачий слинг
8. Кому больнее?
9. «Купил своему избалованному коту матрасик с подогревом»
10. Расслабляющий отдых вдвоем
11. «Мой пес страдает артритом. Я купил для него специальный матрас»
12. «Мой хомяк отдыхает в гамаке, который я для него сделал»
13. «Это мой любимец Тайк. Я напечатал календарь с его детской фотографией и подарил приюту, в котором его встретил»
14. «Сделал несколько дополнительных ступенек для старичка»
15. «Мой котенок болеет. Я устроил ему постельку»
16. «Моя дочь учится в колледже и очень скучает по нашей собаке. Я подарила ей на день рождения это»
17. «Я так рад, что моему коту понравился замок, который я для него построил»
18. «Он вечно завидует, когда я ем оладьи. Поэтому сегодня я сделала несколько специально для него»
19. Заказчик доволен
20. «Мы остановились в Аризоне, а там — 40 градусов жары. Пришлось надеть ей обувь»
21. «Моему лучшему другу сегодня исполнилось 27 лет»
22. «Моя тетя боялась, что глаза нашей собаки будет сушить во время поездки»
23. Настоящая команда
А на что способны вы ради своего питомца?
Фото на превью PoopingTortoise / reddit