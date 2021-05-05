20+ человек, у которых любовь к питомцам огромна, как океан, а бюджет безграничен (ну почти)

«Мы в ответе за тех, кого приручили», — говорил Маленький принц в одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. Радостно осознавать, что для многих людей это не просто красивые слова. В тот момент, когда животное встречает «своего» человека, происходит настоящее волшебство. Иногда так и хочется сказать: «Звезды сошлись».

Мы в AdMe.ru очень любим трогательные истории о дружбе между хозяевами и их питомцами. И эти фотографии лучше всяких слов доказывают, что животные достойны любви и заботы — вы только посмотрите на их благодарные мордахи.

«Этот смекалистый парень смастерил в съемной квартире мини-дверь с ручкой для своего кота Стэнли»

«Только не рассказывайте его арендодателю».

«„Беременная“ фотосессия с моей собакой, которая готовится стать счастливой матерью»

«Моя тетя купила каяк для своей собаки»

Теперь осталось только научить ее пользоваться веслом. © Justamie / Reddit

«У моего кота теперь есть домашний спортзал»

«Друг установил окошки в заборе для моих собак. Вы только посмотрите на их реакцию!»

«Это парк, построенный моим боссом для его хомяков»

«Мой пес ненавидит, когда дождь и ветер попадают в глаза. Поэтому папа подарил ему на Рождество защитные очки»

«Старый телевизор, переделанный в кошачью постель, на день рождения моей кошке»

«Я сделал специальные ступеньки для моей кошки Пегги Сью. Мы спасли ее 2 года назад в разгар зимы»

«Задние лапки Пегги Сью вывернуты в разные стороны. Я построил лесенку, чтобы она могла подниматься к аквариуму и наблюдать за своим другом-акулой».

«Наш милый старичок наконец-то получил ортопедическую кровать и счастливо храпит»

«Кошки пока не претендуют на нее».

«Приобрела игрушечный ноутбук для своей собаки. Теперь она выглядит за ним так, как будто поддерживает всю нашу работающую семью»

«Я купила это как рождественский подарок для своего пса. Помогите»

«10 лет, но все еще щенок в душе и всегда мой лучший друг по приключениям. Я купила эту байдарку-тандем только для нее»

«Мой муж принес домой одну из этих миниатюрных палаток только для нашей кошки Лены»

«Каждый год моя жена печет для нашей девочки собачий торт. Мы отмечаем день рождения со всеми ее подругами!»

«Специальная коляска для моего мопса, потому что у него артрит и он не может ходить»

«Купили для нашей кошки новогоднее одеяло из тортильи, теперь у нас есть муррито»

«Моя мама подарила мне карту Amazon на Рождество, и я использовала ее, чтобы купить эту гигантскую кошачью башню»

«Сделал будку для моих лучших друзей»

«Тайный Санта прислал мне книгу рецептов, поскольку я сказал, что готовлю для своей собаки. Думаю, Тедди будет рад новым блюдам»

«Деревянный мост для моих кошек»

«Они сделали студенческую ID-карту для кота, живущего в моем кампусе»