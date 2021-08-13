20 человек, которые души не чают в своих любимцах

Когда мы заводим питомца, мы даже не предполагаем, что рано или поздно он станет не просто любимцем, а полноправным членом семьи. И конечно же, хочется, чтобы у него тоже было все самое крутое: от комфортной лежанки или домика, всевозможных игрушек и вкусностей до огромных «коттио», специального мороженого и даже личной художественной выставки.

Мы в AdMe.ru тоже любим баловать своих животных, но вряд ли у нас получится достигнуть такого же уровня заботы о них, как у героев нашей подборки. А в конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что получение высшего образования важно не только для людей.

«Моему коту исполнилось 3 года, и я сделала нам вот такой подарок»

«Она греется на солнышке в своей новой разноцветной лежанке»

«Я сделала „квартиру“ в кладовке для своих йорков»

«Муз не любит воду, но мне кажется, что он иногда боится упустить классную возможность поразвлекаться. Поэтому я купила ему детский бассейн для большого бассейна»

«Я купил для Сникса фонтанчик, похожий на раковину. Он любит из него пить»

«Купила для своего любимца кошачий домик и поставила его в саду»

«Приобрел мини-круг, который идеально подошел моему хомяку»

«Я построил „коттио“»

«Она очень рада своему новому „кошачьему дереву“»

«Кажется, моя гостиная превратилась в кошачью комнату»



«Посмотрите, какое мороженое я купил специально для моей собаки!»

«Я устроила для своего попугая художественную выставку с моими работами. Взгляните на улыбку на его мордочке! У меня есть поклонник!»



«Моя коллега купила новую кровать для своего мопса, хоть та больше подходит для детей, чем для собак»

«В общем, мама купила этот курятник стоимостью € 300 специально для наших кошек»

«Я купил для кролика новый домик. Он обожает его и постоянно в нем тусуется. Я в восторге!»

«Для своей собаки я купил 200 теннисных мячей»

«Моя сестра сделала диван для моей кошки. А собака на фото — для понимания масштаба»

«Моя собака любит спать под вещами, но ужасно боится собачьих домиков, поэтому я купила ей палатку»

«Ровно 3 года назад я принес своему коту персональный матрас и до сих пор ни о чем не жалею»

Бонус: когда ты очень хочешь, чтобы твой питомец был не только ути-пути, но еще и умным

Раньше я приносила свою крысу на занятия в колледже, чтобы у нее тоже была возможность получить высшее образование. © mayahiga6 / Twitter