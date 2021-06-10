20 больших питомцев, которые понятия не имеют, насколько огромны
Для владельцев домашних животных их любимцы никогда не перестают быть детенышами независимо от возраста и размера. Мы убеждены, что некоторые питомцы, как и люди, напрочь отказываются принимать факт своего взросления. И нет ничего милее, чем большая собака, которая сидит на коленях у хозяина, воображая себя щенком.
Мы в AdMe.ru одинаково любим и большие, и маленькие породы. Но признаём, что есть что-то особенное в четвероногих гигантах. Посмотрите сами.
1. «Он не перестает расти. На помощь!»
2. Один раз диванная собака — всегда диванная собака
3. «Можно чашечку кофе?»
4. «Большой мальчик Арагон с моим отцом»
5. «Моему 36-килограммовому маламуту до сих пор нравится сидеть на руках»
6. «Самсон рядом с котом средних размеров для наглядности»
7. Она твердо уверена, что она маленькая собачка...
8. «Мой отец со своим мейн-куном Бубой»
9. «Это мой лучший друг Мэйнард»
10. «Кот моего приятеля почти одного с ним роста. Знакомьтесь, это Зак и Марти»
11. «Человек, этот диван явно маловат»
12. Он решил идентифицировать себя как диванную собачку...
13. Эта послушная великанша такая душка! Она терпеливо ждала своей очереди к ветеринару
14. «Участвуя в акции „Возьми собаку на работу“, я привел своего 58-килограммового пса»
15. «Отец с моей собакой. Рост отца — 188 см»
16. Он просто хочет обнимашек
17. Похоже, этот пес начинает понимать, что он больше не малыш
18. Когда раз и навсегда решил, что ты — маленькая собачка
19. «Мой пес ведет себя как диванная собачка, когда моя бабушка заходит к нам в гости»
20. «Знакомьтесь, это Карл: 68-килограммовая помесь льва с хорошим мальчиком»
А у вас или ваших знакомых есть большой питомец? Поделитесь фотографиями, чтобы мы вместе восхитились его могуществом и великолепием.
Фото на превью LosPer / Imgur, bigboy_brewski / Instagram
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