20 больших питомцев, которые понятия не имеют, насколько огромны

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Для владельцев домашних животных их любимцы никогда не перестают быть детенышами независимо от возраста и размера. Мы убеждены, что некоторые питомцы, как и люди, напрочь отказываются принимать факт своего взросления. И нет ничего милее, чем большая собака, которая сидит на коленях у хозяина, воображая себя щенком.

Мы в AdMe.ru одинаково любим и большие, и маленькие породы. Но признаём, что есть что-то особенное в четвероногих гигантах. Посмотрите сами.

1. «Он не перестает расти. На помощь!»

2. Один раз диванная собака — всегда диванная собака

3. «Можно чашечку кофе?»

4. «Большой мальчик Арагон с моим отцом»

5. «Моему 36-килограммовому маламуту до сих пор нравится сидеть на руках»

6. «Самсон рядом с котом средних размеров для наглядности»

7. Она твердо уверена, что она маленькая собачка...

8. «Мой отец со своим мейн-куном Бубой»

9. «Это мой лучший друг Мэйнард»

10. «Кот моего приятеля почти одного с ним роста. Знакомьтесь, это Зак и Марти»

11. «Человек, этот диван явно маловат»

12. Он решил идентифицировать себя как диванную собачку...

13. Эта послушная великанша такая душка! Она терпеливо ждала своей очереди к ветеринару

14. «Участвуя в акции „Возьми собаку на работу“, я привел своего 58-килограммового пса»

15. «Отец с моей собакой. Рост отца — 188 см»

16. Он просто хочет обнимашек

17. Похоже, этот пес начинает понимать, что он больше не малыш

18. Когда раз и навсегда решил, что ты — маленькая собачка

19. «Мой пес ведет себя как диванная собачка, когда моя бабушка заходит к нам в гости»

20. «Знакомьтесь, это Карл: 68-килограммовая помесь льва с хорошим мальчиком»