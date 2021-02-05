20+ шерстяных негодников, у которых нет ни стыда ни совести

Заводя питомца, мы обычно примерно представляем, чем такое решение может обернуться: шерстью по всей квартире, ранними подъемами, разодранной мебелью и прочими малоприятными явлениями. Но не стоит недооценивать фантазию четвероногих друзей: к некоторым их шалостям просто невозможно заранее подготовиться. К примеру, кто бы мог подумать, что любимой игрушкой собаки станет средство для женской гигиены?

Мы в AdMe.ru не перестаем восторгаться изобретательностью животных и стальными нервами их владельцев. Ведь прощать подобные выходки можно лишь из необъятной любви к этим хвостатым.

1. «Моя собака только что провалилась сквозь потолок. Определенно это не то, в чем я сегодня нуждалась»

2. «Только что узнал, что у нас одна зубная щетка на двоих»

3. «Мой пес умудрился залезть в пачку замороженного рыбного филе. Это сошло бы ему с лап, если бы он не застрял и не обратился ко мне за помощью»

4. «Купили новые стулья в столовую. Теперь все они выглядят вот так»

5. Дело о пропавшей булочке раскрыто

6. Сосиска поймана на месте преступления

7. «Мои комнатные растения „взорвались“, пока я был на работе. Собака утверждает, что не видела, как это произошло, но на всякий случай накинула на них одеяло»

8. «Я почти уверен, что поймал виновника, который проделал эти крошечные дырочки в моем рюкзаке»

9. Он явно знает, что делает

10. «Сэр, я успешно обезвредил журнал и жду свое угощение!»

11. «Спустя 5 минут, как мы положили пиццу на стол»

12. «Не то чтобы я мог куда-нибудь поехать в ближайшее время, но...»

13. Видимо, так ему удобнее

14. «Собака нашла мои новенькие наушники»

15. «Когда я пытаюсь убрать его лапу, он очень осторожно выпускает когти. Мне в лицо»

16. «Собака стащила прокладку моей жены»

17. «Так каждый вечер. И неважно, что у нас на ужин»

18. «Собака нашла мою заначку на черный день и съела»

19. «Мой кот нашел отличное место для сна»

20. Он уничтожил своего единственного друга

21. Когда завтрак в 7:00, но сейчас 7:02, а тебя все еще не накормили

22. Алфи любит делать по утрам маникюр с кофеином

23. «Выпустил собаку в сад. Через 2 минуты слышу лай. Выхожу на улицу и вижу такую картину»