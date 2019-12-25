20+ беспардонных котов, которые точно знают, кто в доме хозяин (И это не человек)

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Наши обожаемые пушистики в большинстве случаев — это тыгыдымающие антистрессы, которые в любую минуту готовы поднять настроение своему человеку милым мурлыканьем. Но некоторые кошки — это воплощение истинной вредности. Они не слушаются, крадут еду — в общем, привносят немного хаоса в нашу жизнь. И наверняка эти хвостатые считают себя истинными королями мира.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый представитель кошачьего семейства с детства проходит особый курс пакостников, конечно же, втайне от людей. Эта подборка отлично иллюстрирует нашу догадку.

«Да простит меня мой провайдер за гневные звонки в техподдержку. Я наконец понял, что же не так с моим роутером»

«Я никак не могла понять, почему нитка в швейной машинке постоянно мокрая, а потом засекла этот момент. Мой кот просто чистит зубы ниткой, пока я работаю за машинкой»

«Кот моей подруги обожает сидеть у нее на голове. В прямом смысле этого слова»

Когда хочешь погладить его мимишество, но оно против

А ты и на табуретке посидишь

«Мой кот сорвал рождественский венок, сделал из него себе кровать и теперь довольно мурлычет»

«Каждое утро он баррикадирует дверь и пропускает, только если дать ему пару вкусняшек»

«Ну вот зачем так делать?»

Вот что происходит, если собираешься приготовить себе завтрак, а кота еще не покормил

«Кот Месси решил испортить свадебное фото моей подруги»

«Мой кот жутко не любит обниматься»

«Возвращаюсь я домой, а там...»

«И так каждый раз, когда я собираюсь поиграть в Sims»

«Моя кошка обожает уничтожать туалетную бумагу. Сегодня она нашла мой тайник»

«Мой кот Таунтаун превращается в пакостника, только когда ты пытаешься уснуть»

«У моей кошки в распоряжении есть куча мест, где она может спать. Но она выбрала тарелку с шишками»

«Когда я пришел, уже так и было»

Так вот для чего это отделение в холодильнике на самом деле

Когда ты голоден, даже снег не помеха

«Я почему-то уверена: мои коты планируют меня прикончить»

«У нее есть своя кровать, за $ 80, между прочим, а она спит в этом пакете уже 2 дня и не вылезает оттуда»

Когда пытаешься полностью подчинить человека своей воле

А какие пакости творит ваше пушистое чудо?