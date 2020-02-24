20+ абсурдных ситуаций, в которые могли попасть только те, у кого есть кот

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Домашние животные — это не просто пушистое украшение интерьера. Они становятся полноправными членами семьи, выделяясь своими причудами и особенностями характера. А некоторые из них вообще обладают всей полнотой власти над хозяевами. Особенно этим славятся представители семейства кошачьих.

Мы в AdMe.ru обожаем и котиков, и их владельцев, рассказывающих о своих питомцах со смесью гордости и стыда. Но гордости все-таки больше.

Наша кошка Мура летом гуляет, сидит на крыше дома, домой приходит поесть и поспать. Одним летним утром эта дура упала в канаву. А надо отметить, что она очень боится купаться! Я честно смотрела на ее атаку в окно, прикидывая, придется ли делать ремонт, если я ее пущу. За этим занятием меня застал муж:

— Любуешься?

— Угу...

— Пускать думаешь?

— Выбора особо нет...

— Давай на счет три, только поймай ее...

Мы ее держали вдвоем, вся ванна в черных брызгах, мою руку разодрала, мужа укусила и порвала футболку. В итоге после баталии эта сволочь с нами не разговаривала 3 дня... © AnastasiyaDN / Pikabu

Те, кто говорит, что собаки лучше кошек, потому что кошка никогда не вытащит вас из пожара, просто не знают, что мой кот каждый день пытается спасти меня, когда я принимаю душ. Я не знаю, на что он надеется со своими 4 кг веса, но попыток он не прекращает. © TomKilianArt / Twitter

Моя кошка — самое нежное и любящее меня существо на планете. Тем не менее она ненавидит других животных, поэтому всякий раз, когда я хожу в гости к друзьям, у которых есть собаки или кошки, по возвращении домой мне сразу нужно раздеться, бросить мою одежду и толстовку в стиральную машину и принять душ. В противном случае я буду наказан за то, что от меня пахнет другим питомцем. © synocrat / Reddit

Я: *наливаю коту воду в миску*

Кот: * пьет воду из вазы; слизывает воду с подоконника; пьет мыльную воду из ванны; выпаривает воду из воздуха; призывает дождь, чтобы напиться; высасывает воду из растений; лакает мой чай; делает все что угодно, но не пьет воду из миски...* © great_knee / Twitter

На что сегодня обиделся мой кот:

— не дали сесть попой в тарелку с тефтелями;

— не разрешили прокусить руку;

— не позволили потрогать лапой утюг;

— запретили совать морду во включенную конфорку газовой плиты.

Не жизнь, а трагедия, конечно. © kyrie_miserere / Twitter

У моей подруги был невероятно капризный ухажер, а также не очень воспитанный кот. Из-за придирчивости кавалера отношения пошли на спад, и подруга решила поправить ситуацию. Она устроила романтический ужин. Купила парню дорогой стейк (сама она вегетарианка), все красиво приготовила. И когда гость пришел и сел за стол, кот нахально спер тот самый стейк. Моя подруга недолго думая (потом говорила, что просто растерялась) вытащила у кота из пасти мясо, отрезала кусок со следами кошачьих зубов и положила остальное парню на тарелку. Потом удивлялась, почему кавалер мясо не ел и вообще вскоре исчез.

Показываю Армина врачу:

— О-о-о, какой красивый кот! Как мощны твои лапищи! А этот нос? А эти уши? Дай-ка я тебя сфотографирую, такого чудесного парня. Пузико дашь пощупать? Да ты в идеальной форме, дружище!

А можно я тоже буду ходить к ветеринару? © omruruch / Twitter

Неделю назад пропал мой кот, но 4 дня назад я его нашел и принес в дом, а сегодня вернулся мой кот. Теперь у меня 2 одинаковых кота. Представляете потрясение кота? Возвращается он домой, а он уже дома. © romario25011974 / Twitter

Сегодня передвигала шкаф, обнаружила кошкину нычку: 450 руб. полтинниками и одной двухсоткой, 2 чулка в сетку (разного цвета) и красная помада. Кажется, моя кошка собирается свалить от меня. © Dominastya / Twitter

Мне было 6 лет, и у меня был кот с отвратительным характером. Во дворе стояло здоровенное дерево, и однажды он забрался туда и застрял. Конечно, мы позвонили в пожарную часть, но они сказали, что больше не занимаются спасением кошек. Я ужасно расстроился, но моя мама использовала последний аргумент: городок у нас небольшой, и мой дедушка был в нем уважаемым человеком, так что его имя сыграло свою роль. Пожарные приехали, и, пока они оценивали обстановку, чертов кот просто слез с дерева и пошел в дом как ни в чем не бывало. © Slutseatingcunts2 / Reddit

Недавно был день рождения моей двоюродной сестры. Мы спрятались в гостиной, чтобы устроить сюрприз. Когда она вошла, мы зажгли свет и выпрыгнули с криком «с днем рождения!». В это же время моя тетя вынесла из кухни торт с горящими свечами. Полагаю, все это застало нашего кота врасплох, так что он прыгнул на новогоднюю елку (живую), опрокинул ее на тетю, и свечи подожгли дерево. К счастью, нам удалось потушить елку. К несчастью, торт было уже не спасти. © PowerBank50 / Reddit

Этот пушистый гад принес в дом живую мышь и выпустил ее. Нет, я не доставлю ему удовольствие наблюдать, как я за ней гоняюсь. В конце концов, если один раз у него получилось ее поймать, получится и снова. © yortw / Twitter

Когда-то я встречалась с брутальным и суровым парнем: татуировки, борода, бицепсы... Потом мы расстались, спокойно, без драм, без обид. А на следующий день он позвонил: «Видел, у тебя кран течет, давай отремонтирую?» Еще через пару дней: «Я как раз возле твоего дома, у меня с собой конфеты, давай занесу?» Так продолжалось пару недель. Наконец я спросила: что вообще происходит? А он говорит: «Скучаю по твоей кошке!» И действительно, в каждый свой приход он бросался ее тискать. И до сих пор просит меня фото ему скидывать.