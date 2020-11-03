19 животных, у которых накопились большие вопросы к своим хозяевам

Сколько бы человек ни думал, что знает все привычки и тонкости поведения своего питомца, животное всегда способно удивлять. Но бывает и так, что все встает с ног на голову, и вот уже любимец недоумевает, сталкиваясь с необычными выходками хозяина.

Мы в AdMe.ru вдоволь насмеялись, наблюдая за реакцией четвероногих и пернатых на странные действия человека.

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Ну что ж, кто-то из них явно самозванец. © jorgen71 / Reddit

«Реакция моей собаки на очень долгие обнимашки»

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