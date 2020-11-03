19 животных, у которых накопились большие вопросы к своим хозяевам
Сколько бы человек ни думал, что знает все привычки и тонкости поведения своего питомца, животное всегда способно удивлять. Но бывает и так, что все встает с ног на голову, и вот уже любимец недоумевает, сталкиваясь с необычными выходками хозяина.
Мы в AdMe.ru вдоволь насмеялись, наблюдая за реакцией четвероногих и пернатых на странные действия человека.
«Семь... Столько вещей я могу разместить на своей кошке или вокруг нее, пока она не разозлится»
«Лилли — мой жуткий бульдог-призрак»
Все хотят погладить Бакстера
«Решила проверить, понравлюсь ли я своим котикам в костюме динозавра»
Косплей на «Инопланетянина» Стивена Спилберга
«Моя кошка в хлебе»
«Сегодня день рождения моей собаки. Здесь она в костюме Добби для Хеллоуина»
«Новая клавиатура выглядит восхитительно!»
«Мой кот-крыса»
«Нам пришлось дважды сбривать большую часть его шерсти из-за огромных колтунов, которые у него появлялись. К счастью, мы научились справляться с его шерсткой и ухаживать за ней, но он выглядел так забавно». © jetsetgemini_ / Twitter
«Сестра моего парня связала ему в подарок такие носки»
- Ну что ж, кто-то из них явно самозванец. © jorgen71 / Reddit
«Реакция моей собаки на очень долгие обнимашки»
«Я сделал кольчугу для своего кота»
«Пес моей подруги сломал лапу и купается в любви. Только посмотрите на выражение его морды»
Она явно не очень довольна этой шляпкой
«Я сказал своим кошкам, что отдам одну из них, потому что цены на корм растут. И вот их реакция»
Девушка с теннисной сережкой
«Надо попробовать переноску до того, как родится ребенок»
Вот зачем вам нужна собака
«Когда ты уже вернешься на работу?!»
А у вас какие отношения с животными? Есть подобные снимки ваших любимцев? Мы будем рады, если вы покажете их нам.
Фото на превью Mayapolarbear / Youtube