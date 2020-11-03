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19 животных, у которых накопились большие вопросы к своим хозяевам

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Сколько бы человек ни думал, что знает все привычки и тонкости поведения своего питомца, животное всегда способно удивлять. Но бывает и так, что все встает с ног на голову, и вот уже любимец недоумевает, сталкиваясь с необычными выходками хозяина.

Мы в AdMe.ru вдоволь насмеялись, наблюдая за реакцией четвероногих и пернатых на странные действия человека.

«Семь... Столько вещей я могу разместить на своей кошке или вокруг нее, пока она не разозлится»

© SuperCub / Reddit

«Лилли — мой жуткий бульдог-призрак»

© fastestcactus / Reddit

Все хотят погладить Бакстера

© BonyIncompetence / Reddit

«Решила проверить, понравлюсь ли я своим котикам в костюме динозавра»

© Kittisaurus / Youtube

Косплей на «Инопланетянина» Стивена Спилберга

© TheLittleWinner2 / Reddit, © E.T. The Extra-Terrestrial / Universal Pictures

«Моя кошка в хлебе»

© JamesBond-007-- / Reddit

«Сегодня день рождения моей собаки. Здесь она в костюме Добби для Хеллоуина»

© Rag3ina / Reddit

«Новая клавиатура выглядит восхитительно!»

© MrCreepCrafter / Reddit

«Мой кот-крыса»

© jetsetgemini_ / Twitter

«Нам пришлось дважды сбривать большую часть его шерсти из-за огромных колтунов, которые у него появлялись. К счастью, мы научились справляться с его шерсткой и ухаживать за ней, но он выглядел так забавно». © jetsetgemini_ / Twitter

«Сестра моего парня связала ему в подарок такие носки»

© jukujala / Reddit

«Реакция моей собаки на очень долгие обнимашки»

© Mayapolarbear / Youtube

«Я сделал кольчугу для своего кота»

© Dagar3 / Reddit

«Пес моей подруги сломал лапу и купается в любви. Только посмотрите на выражение его морды»

© Rambonics / Reddit

Она явно не очень довольна этой шляпкой

© yuu2761 / Reddit

«Я сказал своим кошкам, что отдам одну из них, потому что цены на корм растут. И вот их реакция»

© DrinkWaterDude / Reddit

Девушка с теннисной сережкой

© Rag3ina / Reddit

«Надо попробовать переноску до того, как родится ребенок»

© Fileffel / Reddit

Вот зачем вам нужна собака

© Mayapolarbear / Youtube

«Когда ты уже вернешься на работу?!»

© 915red / Reddit

А у вас какие отношения с животными? Есть подобные снимки ваших любимцев? Мы будем рады, если вы покажете их нам.

Фото на превью Mayapolarbear / Youtube
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