19 животных с необычным окрасом, на которых природа не пожалела фантазии

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Наверное, и у природы бывает разное настроение, потому что кое-кого она точно создавала с особым вдохновением или улыбкой. Павлин, похожий на незаконченную раскраску, металлический питон и кот, цвет которого загрузился только на 95 %, — большая редкость, и на них определенно стоит взглянуть.

AdMe.ru собрал животных, которых природа сотворила, когда была в ударе.

Загрузка 95 %

Когда стало лень раскрашивать дальше

Вот как нужно делать smoky eyes. Учитесь, девушки!

Когда девушка обиделась

Корова № 7

Это мой натуральный цвет

Когда проспала и забыла накрасить один глаз

Металлический питон

Когда у природы чуть-чуть не хватило краски

Гизмо — пудель. Но только на 5 %

Когда ты полон любви

Это Скрэппи, у него витилиго

Когда послушался маму и надел шапку

Редкая черепаха-альбинос

На морде этой собаки — силуэт ангела

Редчайший голубой лобстер

«У моего кота не только белые усы, но и стрелка на животе»

Кот Сэм — настоящий король драмы

Ах, этот розовый пятачок

Бонус: у знаменитой Венеры, кошки с двумя лицами, появился необычный друг — котик-кенгуру по кличке Ру.

Может быть, у вас тоже живет необычный питомец? Присылайте нам его фотографии, и, возможно, именно он станет героем новой статьи.