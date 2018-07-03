19 животных с необычным окрасом, на которых природа не пожалела фантазии
Наверное, и у природы бывает разное настроение, потому что кое-кого она точно создавала с особым вдохновением или улыбкой. Павлин, похожий на незаконченную раскраску, металлический питон и кот, цвет которого загрузился только на 95 %, — большая редкость, и на них определенно стоит взглянуть.
AdMe.ru собрал животных, которых природа сотворила, когда была в ударе.
Загрузка 95 %
Когда стало лень раскрашивать дальше
Вот как нужно делать smoky eyes. Учитесь, девушки!
Когда девушка обиделась
Корова № 7
Это мой натуральный цвет
Когда проспала и забыла накрасить один глаз
Металлический питон
Когда у природы чуть-чуть не хватило краски
Гизмо — пудель. Но только на 5 %
Когда ты полон любви
Это Скрэппи, у него витилиго
Когда послушался маму и надел шапку
Редкая черепаха-альбинос
На морде этой собаки — силуэт ангела
Редчайший голубой лобстер
«У моего кота не только белые усы, но и стрелка на животе»
Кот Сэм — настоящий король драмы
Ах, этот розовый пятачок
Бонус: у знаменитой Венеры, кошки с двумя лицами, появился необычный друг — котик-кенгуру по кличке Ру.
Может быть, у вас тоже живет необычный питомец? Присылайте нам его фотографии, и, возможно, именно он станет героем новой статьи.
Фото на превью sheldondoc/Reddit