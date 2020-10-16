19 животных, при виде которых невольно задаешься вопросом: «Это как такое получилось?»
В мире насчитывается около 900 млн собак и еще столько же кошек. Все они уникальны, но бывает, встречаются такие экземпляры, что глаза на лоб лезут. Даже сами хозяева не перестают удивляться, хотя живут с ним уже долгое время.
AdMe.ru регулярно публикует материалы о питомцах, но даже мы порой дар речи теряем от вида некоторых из них.
«У моего кота Домино гетерохромия. Но главную фишку можно увидеть, если сфоткать его со вспышкой: он выглядит как Терминатор»
- Мурминатор! © smitemight / Reddit
Лапки этого щенка, похоже, растут быстрее остального тела
Нет никаких сомнений, что этот кот собирается захватить мир
«За моей собакой везде следует кошка, поющая оперу»
Этот котик родился с подводкой для глаз (Да еще каких глаз!)
Фотографию этого мопса нужно сохранить на случай важных переговоров
«Я почти уверен, что этот кот сбежал из аниме или чего-то подобного»
«С возрастом в глазах этой кошки развилась целая вселенная»
«Выглядит как Добби из „Гарри Поттера“, имеет тело хорька, а ведет себя как щенок»
Представьте, какой тыгыдык устраивает этот кот такими лапками!
«Пятна на спине кота, которого я только что „усыновил“, напоминают Джека Скеллингтона и покемона Мимикью»
Этот питон всегда готов к Хэллоуину
Представитель породы ликой, возникшей в результате естественной мутации
Этому щенку придется простить любую провинность
Это самый грустный котик в интернете
Мутация, из-за которой кажется, что кошка в варежках
«Это мой пес Фрэнки. Я почти уверен, что в его голове всегда играет музыка»
«Похоже, он ест души, а кошачий корм, который вы ему даете, — это просто перекус между его настоящими, ночными приемами пищи»
Этот пес — символ 2020 года
Может, над вашим питомцем природа тоже знатно поколдовала? Ждем фотографии!
Фото на превью SgtNene / reddit