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19 животных, при виде которых невольно задаешься вопросом: «Это как такое получилось?»

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В мире насчитывается около 900 млн собак и еще столько же кошек. Все они уникальны, но бывает, встречаются такие экземпляры, что глаза на лоб лезут. Даже сами хозяева не перестают удивляться, хотя живут с ним уже долгое время.

AdMe.ru регулярно публикует материалы о питомцах, но даже мы порой дар речи теряем от вида некоторых из них.

«У моего кота Домино гетерохромия. Но главную фишку можно увидеть, если сфоткать его со вспышкой: он выглядит как Терминатор»

© SgtNene / reddit

Лапки этого щенка, похоже, растут быстрее остального тела

© Jimbeaug / reddit

Нет никаких сомнений, что этот кот собирается захватить мир

«За моей собакой везде следует кошка, поющая оперу»

© thelospike / reddit

Этот котик родился с подводкой для глаз (Да еще каких глаз!)

Фотографию этого мопса нужно сохранить на случай важных переговоров

© moonbeam-granolaface / reddit

«Я почти уверен, что этот кот сбежал из аниме или чего-то подобного»

© grettaaa / reddit

«С возрастом в глазах этой кошки развилась целая вселенная»

© mochi_nom-nom / reddit

«Выглядит как Добби из „Гарри Поттера“, имеет тело хорька, а ведет себя как щенок»

© crustymango / imgur

Представьте, какой тыгыдык устраивает этот кот такими лапками!

© GallowBoob / reddit

«Пятна на спине кота, которого я только что „усыновил“, напоминают Джека Скеллингтона и покемона Мимикью»

© lessthanjenn / reddit

Этот питон всегда готов к Хэллоуину

© Xtreme Exotics / facebook

Представитель породы ликой, возникшей в результате естественной мутации

© camfoss1995 / reddit

Этому щенку придется простить любую провинность

© travpatrick / imgur

Это самый грустный котик в интернете

Мутация, из-за которой кажется, что кошка в варежках

© lacey_puff / reddit

«Это мой пес Фрэнки. Я почти уверен, что в его голове всегда играет музыка»

© charm_strange / reddit

«Похоже, он ест души, а кошачий корм, который вы ему даете, — это просто перекус между его настоящими, ночными приемами пищи»

© Sweetsweetends / imgur

Этот пес — символ 2020 года

© ScarinMarie / reddit

Может, над вашим питомцем природа тоже знатно поколдовала? Ждем фотографии!

Фото на превью SgtNene / reddit
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