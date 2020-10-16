19 животных, при виде которых невольно задаешься вопросом: «Это как такое получилось?»

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В мире насчитывается около 900 млн собак и еще столько же кошек. Все они уникальны, но бывает, встречаются такие экземпляры, что глаза на лоб лезут. Даже сами хозяева не перестают удивляться, хотя живут с ним уже долгое время.

AdMe.ru регулярно публикует материалы о питомцах, но даже мы порой дар речи теряем от вида некоторых из них.

«У моего кота Домино гетерохромия. Но главную фишку можно увидеть, если сфоткать его со вспышкой: он выглядит как Терминатор»

Лапки этого щенка, похоже, растут быстрее остального тела

Нет никаких сомнений, что этот кот собирается захватить мир

«За моей собакой везде следует кошка, поющая оперу»

Этот котик родился с подводкой для глаз (Да еще каких глаз!)

Фотографию этого мопса нужно сохранить на случай важных переговоров

«Я почти уверен, что этот кот сбежал из аниме или чего-то подобного»

«С возрастом в глазах этой кошки развилась целая вселенная»

«Выглядит как Добби из „Гарри Поттера“, имеет тело хорька, а ведет себя как щенок»

Представьте, какой тыгыдык устраивает этот кот такими лапками!

«Пятна на спине кота, которого я только что „усыновил“, напоминают Джека Скеллингтона и покемона Мимикью»

Этот питон всегда готов к Хэллоуину

Представитель породы ликой, возникшей в результате естественной мутации

Этому щенку придется простить любую провинность

Это самый грустный котик в интернете

Мутация, из-за которой кажется, что кошка в варежках

«Это мой пес Фрэнки. Я почти уверен, что в его голове всегда играет музыка»

«Похоже, он ест души, а кошачий корм, который вы ему даете, — это просто перекус между его настоящими, ночными приемами пищи»

Этот пес — символ 2020 года