19 животных, над внешностью которых природа трудилась не покладая рук
При виде животных из нашей подборки у вас невольно возникнут подозрения: может, они вовсе не жители нашей планеты, а отправлены сюда из другой галактики? Впрочем, возможно, это касается не только героев статьи, но и всех зверушек в целом — настолько они умны и преданны. Просто остальные лучше маскируются, чтобы нечаянно не выдать свое происхождение и миссию на Земле.
AdMe.ru собрал животных, чья внешность просто поражает, завораживает и кажется невероятной.
1. Двуликая кошка по имени Нарния
2. Он носит сердечко на голове
3. А этот малыш — на носу
4. Уменьшенная копия мамы
5. Наш пес — енот
6. Хороший мальчик в очках
7. Сыграем в карты?
8. На этом фото прекрасно все
9. В ней словно прячутся две души
10. Кажется, кое-кто испачкался. Хотя погодите...
11. Бабочка абстракциониста
12. Игрушечный вариант получился чертовски похожим
13. Домовенок с изумрудными глазами
14. Вот она — сказочная курочка Ряба
15. Неведомая зверушка
16. Эти лошади выглядят так, словно кто-то рассыпал на их спины мешки с мукой
17. Кот, который носит на спине меч
18. Он надел черные носочки
19. Голубоглазый котик Коби — звезда инстаграма
Мы знаем, что у вас дома тоже живет питомец неземной красоты и сногсшибательной харизмы. Покажите его нам в комментариях.
Фото на превью drools/reddit