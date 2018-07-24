19 животных, над внешностью которых природа трудилась не покладая рук

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При виде животных из нашей подборки у вас невольно возникнут подозрения: может, они вовсе не жители нашей планеты, а отправлены сюда из другой галактики? Впрочем, возможно, это касается не только героев статьи, но и всех зверушек в целом — настолько они умны и преданны. Просто остальные лучше маскируются, чтобы нечаянно не выдать свое происхождение и миссию на Земле.

AdMe.ru собрал животных, чья внешность просто поражает, завораживает и кажется невероятной.

1. Двуликая кошка по имени Нарния

2. Он носит сердечко на голове

3. А этот малыш — на носу

4. Уменьшенная копия мамы

5. Наш пес — енот

6. Хороший мальчик в очках

7. Сыграем в карты?

8. На этом фото прекрасно все

9. В ней словно прячутся две души

10. Кажется, кое-кто испачкался. Хотя погодите...

11. Бабочка абстракциониста

12. Игрушечный вариант получился чертовски похожим

13. Домовенок с изумрудными глазами

14. Вот она — сказочная курочка Ряба

15. Неведомая зверушка

16. Эти лошади выглядят так, словно кто-то рассыпал на их спины мешки с мукой

17. Кот, который носит на спине меч

18. Он надел черные носочки

19. Голубоглазый котик Коби — звезда инстаграма

Мы знаем, что у вас дома тоже живет питомец неземной красоты и сногсшибательной харизмы. Покажите его нам в комментариях.