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19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами

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На нашей планете проживает более 1,5 млн видов животных. Природа не поленилась создать их уникальными и каждое наделить узнаваемыми чертами. Одни существа поражают своей невероятной окраской, другие — скоростью передвижения, а третьи лишают нас дара речи издаваемыми звуками. Но изумлять способны не только экзотические создания. Глядя на некоторых животных непривычных размеров, так и хочется воскликнуть: «Ух ты!»

Мы в AdMe.ru не можем не поделиться снимками братьев наших меньших, которые заставят вас усомниться в собственном зрении. Одни герои подборки вызовут вздох умиления, а от габаритов других глаза округлятся сами собой.

1. «Я слишком толстый для этих ваших „бж-ж-ж“»

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© eXXXcallibur / Reddit

2. «Моя большая девочка породы фландр»

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© joelhuebner / Reddit

3. Кажется, питон — от слова «упитанный»

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© PowerOfLove1985 / Reddit

4. Мейн-кун по кличке Самсон — самый большой домашний кот в мире. Его вес составляет 14 кг

5. Зверский кусь от свирепого хищника

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© deathcuck / Reddit

6. Опоссум после принятия ванны (человек на фото для сравнения)

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© sexygreencardigan / Reddit

7. «Эта лягушка такая крошечная, я влюбилась!»

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© caitlynjho / Twitter

8. Мускулам кенгуру по кличке Роджер позавидует любой бодибилдер

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© whyyougottabesorude / Imgur

9. Сколько же мух съел этот здоровяк?

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© DrFartMaster / Reddit

10. У кота просто кость пушистая

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© riotboys / Reddit

11. Одно из самых маленьких позвоночных в мире — мадагаскарский хамелеон

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© yellayahmar / Reddit

12. «Наткнулся на этого гигантского красавца мотылька возле своей работы»

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© berrito79 / Reddit

13. Лиса, которая съела Колобка и подсела на мучное

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© 0x064 / Reddit

14. Поразительно, что этого малыша вообще заметили

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© Redditalt2comment / Reddit

15. От размеров этого могущественного орлана просто дух захватывает

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© cas2ie / Reddit

16. Жучок, который растопит сердца даже тех, кто не переносит насекомых

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© RamRoach1138 / Reddit

17. «Нашли в саду эту толстенькую саламандру»

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© sleepy_marvin / Reddit

18. Еще один атлет, с которым шутки плохи

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© memezzer / Reddit

19. Мимиметр при виде этого мотылька зашкаливает на раз

19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами
© im_not_zelda / Reddit

А вам когда-нибудь встречались животные непривычных размеров? Кто из героев подборки впечатлил вас больше всего?

Фото на превью eXXXcallibur / Reddit
251118
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