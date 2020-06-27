19 животных, которых природа лепила вслепую и конкретно напортачила с размерами

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На нашей планете проживает более 1,5 млн видов животных. Природа не поленилась создать их уникальными и каждое наделить узнаваемыми чертами. Одни существа поражают своей невероятной окраской, другие — скоростью передвижения, а третьи лишают нас дара речи издаваемыми звуками. Но изумлять способны не только экзотические создания. Глядя на некоторых животных непривычных размеров, так и хочется воскликнуть: «Ух ты!»

Мы в AdMe.ru не можем не поделиться снимками братьев наших меньших, которые заставят вас усомниться в собственном зрении. Одни герои подборки вызовут вздох умиления, а от габаритов других глаза округлятся сами собой.

1. «Я слишком толстый для этих ваших „бж-ж-ж“»

2. «Моя большая девочка породы фландр»

3. Кажется, питон — от слова «упитанный»

4. Мейн-кун по кличке Самсон — самый большой домашний кот в мире. Его вес составляет 14 кг

5. Зверский кусь от свирепого хищника

6. Опоссум после принятия ванны (человек на фото для сравнения)

7. «Эта лягушка такая крошечная, я влюбилась!»

8. Мускулам кенгуру по кличке Роджер позавидует любой бодибилдер

9. Сколько же мух съел этот здоровяк?

10. У кота просто кость пушистая

11. Одно из самых маленьких позвоночных в мире — мадагаскарский хамелеон

12. «Наткнулся на этого гигантского красавца мотылька возле своей работы»

13. Лиса, которая съела Колобка и подсела на мучное

14. Поразительно, что этого малыша вообще заметили

15. От размеров этого могущественного орлана просто дух захватывает

16. Жучок, который растопит сердца даже тех, кто не переносит насекомых

17. «Нашли в саду эту толстенькую саламандру»

18. Еще один атлет, с которым шутки плохи

19. Мимиметр при виде этого мотылька зашкаливает на раз