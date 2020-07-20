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19 животных, которые уснули в случайных местах — и их совсем не хочется будить

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То, что животные любят засыпать где попало, — общеизвестный факт. И хотя нам трудно поверить, что хоть кому-нибудь может быть удобно в таких позах, на самом деле мы хотим, чтобы они как можно дольше не просыпались и дали нам возможность поумиляться.

AdMe.ru надеется, что вы сможете побороть желание всласть позевать, пока вы будете просматривать эти фотографии очаровательных животных.

1. «Нашему коту нравится спать в гамаке во дворе»

© unknown / imgur

2. Не самое удобное место для сна...

© riqing / reddit

3. «Нашел свою собаку спящей вот так»

© unknown / imgur

4. Оба крепко спят. Кот доверяет собаке на 100 %

© funnypetsanimals / reddit

5. Возможно, ему снится, что он каратист

© Lyssacorn / reddit

6. «Квинн спит в моей (ну, теперь ее) шапке»

© Paul_lawl / reddit

7. Идеально вписался

© heyimwalkenhere / imgur

8. Глубокий сон

© EAST NEWS

9. «Моя кошка уснет везде»

© TishyKitty / imgur

10. «Было слегка не по себе оглянуться и обнаружить своего пса спящим вот так»

© unknown / reddit

11. «Может, стоит его полить?»

© yummie4mytummie / reddit

12. Его можно просто положить в нагрудный карман

© unknown / imgur

13. «Просто мой енот спит в моей кровати...»

© unknown / imgur

14. Смотри, куда садишься!

© reefadamus / reddit

15. Спящий кролик

© nagyf / reddit

16. Вздремнуть можно в любом месте

© hakurai1 / reddit

17. «Когда прогулка в собачьем парке превзошла все ожидания...»

© losper / imgur

18. «Ее любимое место для сна — в моем кармане»

© unknown / imgur

19. Наверное, она не ожидала, что ему захочется пообниматься

© openmindedskeptic / reddit

А в каких странных местах засыпает ваш любимец?

Фото на превью unknown / imgur, Lyssacorn / reddit
5132519
5k