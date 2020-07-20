19 животных, которые уснули в случайных местах — и их совсем не хочется будить
То, что животные любят засыпать где попало, — общеизвестный факт. И хотя нам трудно поверить, что хоть кому-нибудь может быть удобно в таких позах, на самом деле мы хотим, чтобы они как можно дольше не просыпались и дали нам возможность поумиляться.
AdMe.ru надеется, что вы сможете побороть желание всласть позевать, пока вы будете просматривать эти фотографии очаровательных животных.
1. «Нашему коту нравится спать в гамаке во дворе»
2. Не самое удобное место для сна...
3. «Нашел свою собаку спящей вот так»
4. Оба крепко спят. Кот доверяет собаке на 100 %
5. Возможно, ему снится, что он каратист
6. «Квинн спит в моей (ну, теперь ее) шапке»
7. Идеально вписался
8. Глубокий сон
9. «Моя кошка уснет везде»
10. «Было слегка не по себе оглянуться и обнаружить своего пса спящим вот так»
11. «Может, стоит его полить?»
12. Его можно просто положить в нагрудный карман
13. «Просто мой енот спит в моей кровати...»
14. Смотри, куда садишься!
15. Спящий кролик
16. Вздремнуть можно в любом месте
17. «Когда прогулка в собачьем парке превзошла все ожидания...»
18. «Ее любимое место для сна — в моем кармане»
19. Наверное, она не ожидала, что ему захочется пообниматься
А в каких странных местах засыпает ваш любимец?
Фото на превью unknown / imgur, Lyssacorn / reddit