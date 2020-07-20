19 животных, которые уснули в случайных местах — и их совсем не хочется будить

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То, что животные любят засыпать где попало, — общеизвестный факт. И хотя нам трудно поверить, что хоть кому-нибудь может быть удобно в таких позах, на самом деле мы хотим, чтобы они как можно дольше не просыпались и дали нам возможность поумиляться.

AdMe.ru надеется, что вы сможете побороть желание всласть позевать, пока вы будете просматривать эти фотографии очаровательных животных.

1. «Нашему коту нравится спать в гамаке во дворе»

2. Не самое удобное место для сна...

3. «Нашел свою собаку спящей вот так»

4. Оба крепко спят. Кот доверяет собаке на 100 %

5. Возможно, ему снится, что он каратист

6. «Квинн спит в моей (ну, теперь ее) шапке»

7. Идеально вписался

8. Глубокий сон

9. «Моя кошка уснет везде»

10. «Было слегка не по себе оглянуться и обнаружить своего пса спящим вот так»

11. «Может, стоит его полить?»

12. Его можно просто положить в нагрудный карман

13. «Просто мой енот спит в моей кровати...»

14. Смотри, куда садишься!

15. Спящий кролик

16. Вздремнуть можно в любом месте

17. «Когда прогулка в собачьем парке превзошла все ожидания...»

18. «Ее любимое место для сна — в моем кармане»

19. Наверное, она не ожидала, что ему захочется пообниматься