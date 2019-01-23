19 животных, которые умеют вести себя как люди

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Дети смотрят на взрослых и копируют их поведение. Животные также подмечают, как поступают люди вокруг, и перенимают некоторые их повадки. Например, кот из нашей подборки умеет переходить дорогу по ПДД, а пес любит спать, натянув одеяло до шеи. А еще звери действительно умеют испытывать чувства, на которые, казалось бы, способен лишь человек: благодарность, сопереживание или восторг от нового приобретения. Посмотрите сами.

Мы в AdMe.ru убедились, как много человеческого не чуждо котам и собакам, и предлагаем вам тоже в этом удостовериться.

1. Кошка из ветеринарной клиники переживает за свою соплеменницу

2. Овца благодарит собаку за спасение от волка

3. Котик переходит дорогу по правилам

4. Это Жужа. Она живет во дворе, и когда ее забывают покормить, она входит в подъезд и стучится в квартиры, требуя свою порцию

5. Обнимашки необходимы каждому в мире

6. Он устал ждать хозяев у магазина, отцепил себя и тоже пошел в магазин. Но его не впустили. Тогда порядочный пес вернулся на место ожидания и продолжил сидеть

7. На прогулку его собирала бабушка

8. Ох, мадам, простите, не имею понятия, где он научился этому слову

9. На обучающем семинаре

10. Здоровый сон под уютным одеялком

11. Массажер — штука, чрезвычайно нужная в хозяйстве

12. Давай, приятель, бей того, слева!

13. Отец и сын

14. Маленький барабанщик

15. Время семейного ужина

16. Этот пес работает в зоомагазине Pets at Home

17. Шопинг — дело тонкое

18. Когда ты очень доволен выполненным заказом

19. «Этот пес в шапке сидит в баре и ест. Никто, кроме меня, не замечает ничего необычного?!»

Хорошо, что животные умеют перенимать только положительные качества людей. А ваш пушистый друг тоже иногда удивляет вас человеческим поведением? Поделитесь в комментариях.