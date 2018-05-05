19 животных, которые подали бы в суд на своего фотографа, если бы могли

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Обычно животные получаются на фотографиях так, что позавидовать можно, но иногда случаются кадры, глядя на которые наши питомцы сказали бы: «Удали это немедленно!» Если бы умели говорить. Но пока они не могут этого потребовать, их забавные мордочки продолжают веселить весь интернет.

AdMe.ru собрал смешные фотографии экстремально нефотогеничных животных. Ну или животных, хозяева которых совершенно не умеют фотографировать. Сами полюбуйтесь.

«Так мой пес наблюдает за приготовлением мяса на гриле»

«Так, я не понял, что тут смешного?»

«Лама в контактном зоопарке выглядит немного утомленной»

«Моя кошка нашла пакетик кошачьей мяты и сломалась»

«Жаль, что нет конкурса для животных, которые отвратительно получаются на фото. Мой кот выиграл бы»

«Она просто зевнула»

Когда ты стараешься, но фотогеничность не твой конек

«А как ваша кошка выглядит после ванны?»

«Я квафивый?»

Кошачий ждун

«Может быть, мой кот и не красавчик, но он такой один на миллион»

Трудно быть котиком: стоит лизнуть лапочку, как чертовы папарацци тут как тут

«Это мой кот, когда он не спит. И когда спит»

Уровень фотогеничности — фото на паспорт

«Он любит сидеть и смотреть на меня вот так»

«Мой пес просто решил отряхнуться»

«Так собака моей девушки встречает ее каждый раз, когда она приходит домой»

Граф Мрякула

«Ну как я получился? Покажи, я не вижу»

Бонус: «Я сказал ему, что он толстый»

Делитесь с нами смешными фотографиями своих питомцев, и мы напишем про них новую крутую статью!