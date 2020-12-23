19 доказательств того, что если у вас есть питомец, то в театр можно не ходить

Каждый из нас, у кого есть питомец, наверняка давно научился по некоторым признакам определять настроение своего любимца. Например, если у кошки задран хвост и она бежит с мурчанием к хозяину, это означает что-то вроде «Привет, я так рада тебя видеть!». Если собака виляет хвостом так, будто она вот-вот взлетит, значит, она безмерно счастлива. Но некоторые животные, пытаясь подражать человеческой мимике, иногда такую мордочку скорчат, что хоть стой, хоть падай.

Мы в AdMe.ru расплылись от мимишности, пока искали в сети примеры именно таких потешных проявлений эмоций у пушистиков. Ведь все, о чем они думали в моменты, запечатленные на фото ниже, буквально написано на их мордочках.

«В тот день Финн узнал, откуда берется «красная точка»

Кого-то поймали на том, что он носит женскую одежду

«Аптекарь не обратил на нее внимания и не назвал ее милой. Она к такому не привыкла и искренне расстроилась»

«Это мой кот Джеффри, а это его любимое место»

«Иногда у нее такое забавное выражение морды»

«Ей уже 16 лет, но она до сих пор остается королевой «щенячьих глазок»

И... его зовут Хихикалка

Наверное, он представляет себя на борту «Титаника»

«Эта улыбка старика Эда — „Меня усыновляют!“ — одновременно красива и полна гордости»

«Она такая милая, когда злится»

«Ну и что ты мне сделаешь?»

«Выражение ее мордочки, когда я говорю ей, что люблю ее»

«Он терпеть не может утро»

«Пошли прогуляться с Гриффином. Начал подниматься сильный ветер, так что мы поехали домой. Но только после того, как сделали это фото»

«Мы репетировали команду „Не трогать!“, но он не смог устоять. И вот его выражение мордочки, когда ему сказали „Нет!“»

«Снежка уже от всего устала»

«С ней все хорошо и она здорова, просто она так выглядит».

«Моему котенку 6 месяцев, и он впервые увидел снег»

«Порой он делает что-то действительно глупое и неожиданное, а потом сидит такой „Знаю-знаю, ничего не говори, просто распутай меня. Молча“»

Когда Новый год на подходе, а ты без праздничного настроения