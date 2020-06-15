19 усатых-полосатых, которым нет равных в игре «найди кота» (Попробуйте доказать обратное)

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Противостоянию людей и мурзиков в игре «найди кота» насчитывается уже много лет, и пока победу в нем уверенно одерживают пушистики. Порой они могут так замаскироваться, что их хозяевам впору вызывать спасателей, чтобы отыскать проказника. Но котам все это неважно, для них главное, чтобы никто не потревожил их сон — или что у них там еще важного на повестке.