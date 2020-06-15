19 усатых-полосатых, которым нет равных в игре «найди кота» (Попробуйте доказать обратное)
Противостоянию людей и мурзиков в игре «найди кота» насчитывается уже много лет, и пока победу в нем уверенно одерживают пушистики. Порой они могут так замаскироваться, что их хозяевам впору вызывать спасателей, чтобы отыскать проказника. Но котам все это неважно, для них главное, чтобы никто не потревожил их сон — или что у них там еще важного на повестке.
AdMe.ru потратил битый час, чтобы отыскать на 19 снимках всех барсиков. А за сколько управитесь вы? Предупреждение: под каждым фото мы приготовили небольшую подсказку для вас. Напоминание: вам может понадобиться шестое чувство.
1.
- Подсказка: взгляните на правый нижний угол телевизора.
2.
-
Подсказка: на переднем плане — два хороших мальчика, еще один, не менее хороший мальчик, где-то под столом.
3.
- Подсказка: на фото не так уж много черных пятен, присмотритесь к одному из них.
4.
- Подсказка: что это там такое показывают по телевизору?
5.
- Подсказка: на второй полке снизу книги, судя по всему, лучше, удобней.
6.
- Подсказка: сумку с глазами нечасто увидишь.
7.
- Подсказка: тот самый шкаф с «рогами».
8.
- Подсказка: вас от кота отделяет стол.
9.
- Подсказка: у одного полена есть усы.
10.
- Подсказка: если это вам поможет, то кот, которого вы ищете, черный.
11.
- Подсказка: один ящик за вами наблюдает.
12.
- Подсказка: темнота — друг не только молодежи.
13.
- Подсказка: никогда не оставляйте двери шкафа открытыми.
14.
- Подсказка: кто-то свернулся калачиком и ждет, чтобы его обнаружили.
15.
- Подсказка: посуды в раковине-то сколько накопилось...
16.
- Подсказка: в кустах искать не стоит, смотрите выше.
17.
- Подсказка: кот смотрит на вас из-за угла.
18.
- Подсказка: на один подарочек оберточной бумаги не хватило.
19.
- Подсказка: пес вам в помощь.
Коты желают знать, что же их выдало и есть ли в этой подборке такие кадры, на которых вы их так и не обнаружили. Делитесь своими мыслями в комментариях.
Фото на превью Livvynea / Twitter