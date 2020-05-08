19 трогательных историй о животных, которые бьют прямиком в сердечко

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Домашние питомцы не просто зверушки, которые живут с нами под одной крышей. Это самые настоящие члены семьи, и мы бережно храним трогательные воспоминания о них.

Мы в AdMe.ru обожаем читать истории пользователей об их четвероногих домочадцах. А лучшими из них спешим поделиться с вами.

Жена притащила котенка с легендой «вылечим и отдадим новой хозяйке». Я сопротивлялся и каждый день напоминал ей о том, что пора бы уже и отдавать. В итоге уже почти год просыпаюсь в 5 утра оттого, что мне лижут лицо. Нет, не жена. © mpakmop / Pikabu

Мой пес, когда был маленьким, все время лез ко мне на колени, но не допрыгивал, и я ему помогал. Когда повзрослел, сам прыгал, и мы сидели обнявшись. Стареет, все еще хочет на колени, но ему уже сложно. Снова ему помогаю вскарабкаться. Люблю старичка. © Chervonec14Ru / Twitter

Я как-то после Дня города наклонился черного котенка погладить, который ластился к моим ногам, а он шмыг мне под джинсовку — и все, я стал обладателем лучшего кота в своей жизни. © MisterSmith / Pikabu

Как скрасить плачевную ситуацию.

Ходил на выставку кошек, хотел завести маленькую кису. Увидел цены на них — ушел оттуда. Когда возвращался домой, встретил котенка. И ноги-то он мне облизывал, и мяукал, и на ручки просился. Я, плюнув на свою гордость, подобрал котенка и отправился с ним домой. Покормил, помыл, причесал. И Маргарита оказалась ничем не хуже кошек за 20 тысяч. © «Подслушано» / Vk

Вот уже 7 лет езжу отдыхать в Анапу. И нет, отель мне не нравится, город тоже, да и отдых так себе. Просто у меня там друг. Кот. Да-да, именно кот.

Мы с Томасом прогуливаемся по улочкам, греемся и читаем на веранде, загораем у бассейна. Я говорю с ним, а он слушает и понимает меня. Знаете, вроде бы бред, но Томас всегда так точно реагирует! А в последний день он долго смотрит на такси, ждет, когда я кивну, и уходит. И мы расстаемся на год. © «Палата № 6» / Vk

Мы с Томасом прогуливаемся по улочкам, греемся и читаем на веранде, загораем у бассейна. Я говорю с ним, а он слушает и понимает меня. Знаете, вроде бы бред, но Томас всегда так точно реагирует! А в последний день он долго смотрит на такси, ждет, когда я кивну, и уходит. И мы расстаемся на год. © «Палата № 6» / Vk 3 года назад у нас в январе были трескучие морозы. В местном паблике написали, что на стройке замерзла собака, а у нее 7 щенков. 4 тоже замерзли, остальные еле живы. Забрали себе, выходили. Одного пристроили, двоим так и не смогли найти нормальный дом. Когда встал вопрос о приюте, решили оставить обоих себе, потому что привязались. Так и живут — игривые, наглые и самые любимые. © Мама Говарда / AdMe.ru

Равиоли впервые увидел своих щенков.

У нас в селе жил человек, который мог передвигаться только на инвалидной коляске. Он приучил свою собаку бегать за продуктами. Вешал на нее разгрузку с карманами, клал в них деньги и список покупок. Собака приносила хлеб, масло, спички и вообще все, что могла утащить. Единственным запрещенным пунктом для покупок была колбаса. Несмотря на воспитание, перед колбасой собака устоять не могла и никогда не доносила ее до дома. © «Палата № 6» / Vk

На прогулке за нами увязался пес, при этом вокруг было много людей, а выбрал он нас. Лысый, худой и больной, с нелепо купированными ушами и хвостом. Он медленно передвигался, у него были судороги, от него исходил запах гнили. Казалось, что он не выживет. Сердце не выдержало, и мы его приютили, хоть в планы и не входило заводить собаку. Прозвали его Плешиком. Спустя 3 месяца пес преобразился и стал Плюшиком. © ArinaLucifer / Pikabu

У нас в частном доме жили кот и кошка. Летом папа оставлял им еду в пустых консервных банках на улице. Однажды коты пронюхали, что вечером на инспекцию банок приходит еж. Тогда они стали оставлять перекусить и ему. © tanuhama / Pikabu

Папа ехал в метро домой. Народу было мало, много сидячих мест. Проехал он одну станцию, в вагон зашла собака, похожая на таксу, и легла на сиденье рядом с ним. Доверчиво расслабилась, высунула язык и улыбнулась. Домой они доехали вместе. © WinkingFox / AdMe.ru

Сегодня ровно 2 месяца с того момента, как мы нашли ежика. Паразиты, вес в 150 г, облысение и временная слепота — все позади.

В итоге милое создание не может отлипнуть от своих людей и на полчаса. © over136clock / Pikabu

Стал свидетелем аварии на дороге и оказал первую помощь водителю: перевязал голову и заставлял говорить, чтобы тот не отключился. Он сразу же дал мне ключи от квартиры, сказал адрес, а потом выдал: «Пожалуйста, съезди ко мне, покорми Машеньку! Она, наверное, голодная там. Можешь переночевать у меня, играй в приставку, что хочешь делай, но не забудь покормить Машеньку». Приехали медики, забрали его в больницу, а я отправился к нему домой и около часа пытался найти Машеньку. Думал, испугалась и спряталась под кроватью или еще где. Но оказалось, Машенька — не кошка и не собака, а маленькая рыбка... © «Палата № 6» / Vk

Нашего кота Рыжика мы получили вместе со съемной квартирой. Оттуда выезжали старики — в дом престарелых. Очень просили не выбрасывать кота, деньги предлагали. Мы просто так согласились. Рыжик прожил с нами 11 лет и переезжал аж 5 раз! © Ilana Schenker / Facebook

Мою кошку зовут Зои. Прежние хозяева бросили ее, когда перебрались жить на новое место. Каждый раз, когда я пакую вещи для переезда, она впадает в депрессию: перестает есть и умываться, становится вялой. Все налаживается, как только Зои понимает, что едет со мной.

Наш нынешний дом должен стать для нас постоянным пристанищем. Теперь Зои будет счастлива всегда. © Linda Culver / Quora

Наш нынешний дом должен стать для нас постоянным пристанищем. Теперь Зои будет счастлива всегда. © Linda Culver / Quora Я обустроил клетку для своего волнистого попугая с параличом лап. Он заболел 2 года назад, и мы вместе с ним разработали оптимальный дизайн жилища.

Врач давала ему полгода максимум, но попугайчик живет полноценной птичьей жизнью: хорошо ест, поет, летает, разговаривает. Иногда кажется, что он давно позабыл про лапы. © stanley004 / Pikabu

Сэмми был боевым котом. Он держал под контролем всю округу, дрался с котами и собаками. Единственной слабостью Сэмми была его семья. Он опекал моих дочек, словно котят. Если после отбоя они покидали спальню, он загонял их обратно в кровати. Котятам нужен сон. © Mindy Lou Johnston / Quora

Собирались завести собаку. Съездили к заводчице, выбрали. Но муж уговорил меня сразу не принимать решение, а съездить в этот же день посмотреть котят. Я нехотя согласилась. Метнулись мы аж за 80 км от дома. Пока я в мечтах гуляла с собакой, у меня на коленках примостился серый комочек и уснул. Так и осталась я без собаки, зато с котом. © Анна Еронина / Facebook