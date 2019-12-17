19 случаев, когда природа столкнулась с цивилизацией и показала свое могущество
Столкновение природы и цивилизации бывает разрушительным для обеих сторон. Но все же они подстраиваются друг под друга, и иногда взаимодействие природы и человека выливается в нечто удивительное. Например, голубь вьет гнездо из маков, принесенных к мемориалу, а люди строят дом вокруг старого дерева.
Мы в AdMe.ru любим матушку-природу и считаем ее совершенной во всех проявлениях. А чтобы показать вам самые невообразимые, сделали эту подборку.
Орангутан пытается бороться с бульдозером за свою среду обитания
В сарай не заглядывали около 2 лет, а потом нашли там заброшенное осиное гнездо. Оно удачно слилось с головой деревянной статуи
Семья скоп обосновалась на верхушке громкоговорителя, который установлен для оповещения о радиационной аварии
На месте, где собирались строить здание, стояла 333-летняя ель. Инвесторы отказались срубать дерево и настояли на том, чтобы его вписали в новый дизайн дома
Хорошо покрасили, будет обидно, если кто-то вляпается...
Белка набила желудями столб дорожного знака, чтобы подготовиться к зиме
Кто-то приклеил глаза дереву, которое «поедает» мост
Бутылка застряла в земле, а внутри образовалась целая экосистема
Пальто из ядовитого плюща
Вот что бывает, если выкинуть остатки салата в унитаз. Бурный поток воды занес кусочек огурца под ободок, там он застрял, а семечки проросли
Мама-крокодил инстинктивно носит этого «малыша» во рту
«Дорогая, я сегодня опоздаю. Застрял в пробке»
Голова куклы лежала у ручья. Мох растет на ней прямо как волосы
Кусочек пенопласта в океане принял форму камня
Корень дерева рос вокруг кирпича
Видео с места преступления на Блу-Ридж-Паркуэй, США: медведь вломился в машину. Если вы видели подозреваемого, пожалуйста, сообщите в полицию
Веточка выросла внутри уличного фонаря
Дикий олень приходит к женщине дважды в день за угощением
В Австралии голубь сделал себе гнездо из маков, которые своровал около военного мемориала
«В зале памяти Австралийского военного мемориала царят тишина и покой. В этом месте, которое посвящено смерти, жертвенности и возрождению, голубь приготовился к появлению новой жизни».
Какие удивительные столкновения природы и цивилизации видели вы?
Фото на превью CountBubs / Reddit