19 случаев, когда природа столкнулась с цивилизацией и показала свое могущество

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Столкновение природы и цивилизации бывает разрушительным для обеих сторон. Но все же они подстраиваются друг под друга, и иногда взаимодействие природы и человека выливается в нечто удивительное. Например, голубь вьет гнездо из маков, принесенных к мемориалу, а люди строят дом вокруг старого дерева.

Мы в AdMe.ru любим матушку-природу и считаем ее совершенной во всех проявлениях. А чтобы показать вам самые невообразимые, сделали эту подборку.

Орангутан пытается бороться с бульдозером за свою среду обитания

В сарай не заглядывали около 2 лет, а потом нашли там заброшенное осиное гнездо. Оно удачно слилось с головой деревянной статуи

Семья скоп обосновалась на верхушке громкоговорителя, который установлен для оповещения о радиационной аварии

На месте, где собирались строить здание, стояла 333-летняя ель. Инвесторы отказались срубать дерево и настояли на том, чтобы его вписали в новый дизайн дома

Хорошо покрасили, будет обидно, если кто-то вляпается...

Белка набила желудями столб дорожного знака, чтобы подготовиться к зиме

Кто-то приклеил глаза дереву, которое «поедает» мост

Бутылка застряла в земле, а внутри образовалась целая экосистема

Пальто из ядовитого плюща

Вот что бывает, если выкинуть остатки салата в унитаз. Бурный поток воды занес кусочек огурца под ободок, там он застрял, а семечки проросли

Мама-крокодил инстинктивно носит этого «малыша» во рту

«Дорогая, я сегодня опоздаю. Застрял в пробке»

Голова куклы лежала у ручья. Мох растет на ней прямо как волосы

Кусочек пенопласта в океане принял форму камня

Корень дерева рос вокруг кирпича

Видео с места преступления на Блу-Ридж-Паркуэй, США: медведь вломился в машину. Если вы видели подозреваемого, пожалуйста, сообщите в полицию

Веточка выросла внутри уличного фонаря

Дикий олень приходит к женщине дважды в день за угощением

В Австралии голубь сделал себе гнездо из маков, которые своровал около военного мемориала

In the peace and quiet of the Hall of Memory at the Australian War Memorial, a pigeon has been busy preparing for new life in a place that commemorates death, sacrifice and renewal. Continue reading: https://t.co/2zeqgCyFTo#RemembranceDay #WeRememberThem pic.twitter.com/JldLDSabWN — Aust War Memorial (@AWMemorial) November 6, 2019

«В зале памяти Австралийского военного мемориала царят тишина и покой. В этом месте, которое посвящено смерти, жертвенности и возрождению, голубь приготовился к появлению новой жизни».

Какие удивительные столкновения природы и цивилизации видели вы?