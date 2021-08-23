19 случаев, когда природа доказала, что она мастер совершенства

Если бы время, в которое мы живем, нужно было охарактеризовать одним словом, то этим словом было бы «скорость». Люди привыкают к тому, что все происходит быстро, и выходят из себя, если что-то идет не так. Мы хотим, чтобы сайты загружались за секунды, сообщения не задерживались и ничто не занимало больше времени, чем нужно. Однако бывает, что Вселенная показывает нам нечто настолько совершенное, что нам приходится на несколько минут замедлить свой бег и понаблюдать.

Мы в AdMe.ru нашли минутку, чтобы собрать снимки пользователей, которые не только остановились, чтобы полюбоваться совершенством, но и сумели его сфотографировать

1. Коробка физалиса идеального размера

2. Складки на помидоре настолько идеально симметричны, что он похож на игрушечный овощ

3. «Сегодня я сделал идеальный кадр»

4. Рисунок на воздушном шаре совпадает с линией гор

«Сделал эту фотографию сегодня утром. Старался, чтобы горы на воздушном шаре слились с фоном. Но все равно получилось симпатично, решил, что стоит этим поделиться».

5. «Первый раз сфотографировал идеальную радугу»

6. Двухцветный лист тыквы

7. Совершенное отражение

8. «Соляной шарик, который я достал из Мертвого моря»

9. Капли росы по краям листа практически совершенны

10. «Я наткнулся на крупное бревно, торчащее из озера. Из его кончика выросло небольшое, но крепкое „бонсайное“ деревце. Это волшебство природного совершенства»

11. Совершенные шестиугольники старого пчелиного улья

12. «Я заметил, что улица практически идеально уходит в закат, и не мог не запечатлеть это»

13. «У родителей моего друга есть куст красных роз, и на одной ветке расцвела такая красота»

14. Она отточила эту позу лучше, чем человек

15. «Обнаружилa, что это само по себе выросло на могиле моей собаки»

16. «Нашел на работе сладкий перец идеальной формы»

17. «Наткнулась у себя во дворе на гнездо колибри с двумя птенчиками»

18. Мандарин идеальной формы внутри другого мандарина

19. «На лапках моей кошки появляется сердечко, когда она кладет их рядом»